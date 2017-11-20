В Челябинске украли двух детей

В Челябинске появились объявления о краже двух детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около полудня 19 ноября в районе магазина «Мечта». Мать пропавших детей заявила, что похититель невменяем, а полиция бездействует.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Челябинску, похититель – отец детей. Вчера, 19 ноября, мужчина, действительно, забрал ребят с собой, их местонахождение пока неизвестно.

«Мать с отцом официально не разведены, – рассказали в полиции. – Мужчина не лишен родительских прав». Правда, сейчас они находятся «в процессе развода», отметили в пресс-службе УМВД.

Известно, что вместе супруги не живут. Мать детей написала заявление в полицию Калининского района. Проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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