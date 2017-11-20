Неужели? В мэрии Челябинска озаботились состоянием атмосферного воздуха

Власти Челябинска решили, наконец, взяться за проблему состояния атмосферного воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , администрация областного центра совместно с ГИБДД проработает вопрос ограничения допуска в город грузового транспорта в период неблагоприятных метеоусловий 1 класса опасности. Об этом заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Кроме того, власти муниципалитета намерены ужесточить контроль за пожарной обстановкой на городской свалке, а в 2018 году начать процесс поэтапного вывода ее из эксплуатации.

Наконец, чиновникам предстоит выяснить, какую долю в загрязнении атмосферы Челябинска занимает транспорт, в том числе легковой. Для столь масштабного исследования мэрия совместно с региональным министерством экологии намерена дополнительно приобрести газоанализаторы и призвать ГИБДД усилить контроль в части выхлопов газа. «Много автомобилей сегодня ездят по территории города, наверное, есть и случаи, когда выхлопы превышают нормы», – высказался Евгений Тефтелев.

Напомним, г-н Тефтелев уже три года возглавляет Челябинск. И все это время ситуация с состоянием воздуха в городе была крайне сложной, особенно в периоды НМУ. Однако решением проблемы мэрия озаботилась лишь после того, как президент России Владимир Путин заявил, что качество воздуха – один из наиболее болезненных вопросов для Челябинска, и эта тема вышла на федеральных уровень.

Но и сейчас городские власти и ряд общественников пытаются увести внимание горожан в сторону: вместо того, чтобы потребовать снижения выбросов со стороны крупных промышленных предприятий (о чем, к слову, говорил на минувшей неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский), вновь начинаются рассуждения о проблеме транспорта. Общественники же нашли свою нишу: они пытаются бороться с небольшими предприятиями, наносящими, по их мнению, куда более существенный урон экологии, нежели принято думать, а крупных предприятиях предпочитают не вспоминать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.11.17

В Челябинске украли двух детей. / «Потерпишь!»: в детских садах Челябинска детям не дают ходить в туалет. / За проезд в транспорте Челябинска можно будет расплатиться банковской картой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»