Российский бизнес займется поисками внеземной жизни

Исследователи намерены найти обитаемую планету в звездной системе Альфа Центавра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о запуске проекта Breakthrough Starshot объявили российский миллионер Юрий Мильнер и физик Стивен Хокинг. К ним также намерен присоединиться Марк Цукерберг.

Главной целью нового проекта станет исследование дальних пределов космоса и поиск жизни во вселенной. Планируется отправить к Альфа Центавра тысячи наноспутников, способных лететь со скоростью в одну пятую скорости света, пишет Telegra.ph. Спутники будут оснащены камерами, фотонными двигателями, источниками энергии, навигационным и коммуникационным оборудованием, а также «лазерным парусом», который и позволит развить столь феноменальную скорость.

Благодаря своей высокой скорости, летательные аппараты смогут достичь Альфа Центавра через 20 лет после запуска и начать передавать информацию, которая попадет на Землю через 4 года.

Правда, создание таких спутников – дело, возможно, и близкого, но пока все-таки будущего. Но идея их основана на уже существующих технологиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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