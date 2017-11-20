В Челябинской области снова НМУ: информацию зашифровали

На Южном Урале синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЦНМС, 20-21 ноября 2017 года в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 20 часов 20 ноября до 19 часов на территории Челябинска, а также отдельным предприятиям Челябинской области (каким – не уточнили) объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности.

Южноуральцам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Отметим, на официальном сайте министерства экологии Челябинской области не удалось найти на привычном месте рубрику, где печаталась информация о неблагоприятных метеорологических условиях с подробным указанием времени и территории их действия. Осталась лишь ссылка на сайт Челябинского ЦГМС, где в на специальной страничке часто публикуется лишь информация о НМУ в Челябинске с обтекаемым дополнением «отдельным предприятиям Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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