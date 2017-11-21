Губернатор Челябинской области увеличил число своих замов

Глава Южного Урала Борис Дубровский назначил своим заместителем Сергея Сушкова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, Сергей Сушков, ранее занимавший пост министра сельского хозяйства Южного Урала, назначен заместителем губернатора Челябинской области. Также изменения внесены в схему органов исполнительной власти региона. Соответствующие постановления подписаны губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Согласно утвержденной губернатором схеме исполнительной власти региона, Сергей Сушков, назначенный заместителем губернатора, будет курировать работу министерства сельского хозяйства, министерства экологии, главного управления лесами и главного управления юстиции.

Заместителю губернатора Олегу Климову подчинены министерство имущества и природных ресурсов, министерство общественной безопасности и управление делами губернатора и правительства.

Добавим, исполняющим обязанности министра сельского хозяйства назначен Александр Завалищин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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