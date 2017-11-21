В Челябинске коммунальщики отказались учитывать показания приборов учета при расчете платы за тепло

В Челябинске коммунальщики предпочитают игнорировать приборы учета, когда речь доходит до расчета платы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Челябинска добивается устранения нарушений закона при начислении платы за отопление жильцам многоквартирного дома.

Надзорное ведомство в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства выявило нарушения, допущенные МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», при начислении платы за отопление.

Установлено, что размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении одного из домов по улице Цвиллинга с начала отопительного сезона определяется предприятием по нормативу. В ЧКТС такую формулу расчета объяснили тем, что, хотя дом и оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, однако не все помещения в нем оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии. Хотя, в действительности, многоквартирный жилой дом в полном объеме оборудован индивидуальными приборами учета тепловой энергии.

«Согласно действующим Правилам о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется исходя из показаний приборов учета тепловой энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии», – отметили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города руководителю МУП «ЧКТС» внесено представление. Однако коммунальщики представление удовлетворять отказались. В МУПе заявили, что все приборы учета в многоквартирном доме должны быть введены в эксплуатацию, только после этого показания могут приниматься при расчете платы за отопление. Впрочем, почему плата рассчитывалась, исходя из норматива, вы учитывая даже показаний общедомового счетчика, не совсем ясно.

Однако в данном случае суть даже не в этом. Из положений Правил следует, что для начисления платы за тепло, исходя из показаний прибора учета, необходимо, чтобы дом был оборудован приборами учета тепловой энергии. Соответственно, собственникам, в квартирах которых введен в эксплуатацию, плату за отопление должны были, в любом случае, рассчитать по индивидуальным счетчикам, настаивают в надзорном ведомстве.

В связи с нарушением прав и законных интересов собственников помещений, прокуратура города обратилась в Центральный районный суд Челябинска с требованием обязать МУП «ЧКТС» произвести перерасчет платы за отопление с учетом показаний индивидуального прибора учета.

Рассмотрение акта реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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