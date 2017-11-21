Южноуральца, расправившегося со знакомой, требуют отправить в психушку

В Челябинской области будут судить неадеквата, расправившегося с подругой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска направило в суд уголовное дело 39-летнего жителя Юрюзани, обвиняемого в убийстве, незаконном проникновении в жилище и покушении на поджог.

В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 28 августа 2017 года в Юрюзани мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подобрал шифр на кодовом замка дома своей знакомой. Попав в помещение, он начал ссориться с хозяйкой. В ходе перепалки южноуралец напал на женщину и нанес множество колюще-режущим предметом в жизненно важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

После этого, с целью сокрытия убийства, мужчина поджог кусок тряпки и бросил в открытое окно квартиры, в результате чего произошло возгорание в комнате, которое было своевременно локализовано прибывшими на место сотрудниками пожарной части.

В случае доведения преступных действий до конца, существовала реальная угроза уничтожения жилого дома, состоящего из двух квартир.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы мужчина обнаруживал в момент содеянного и обнаруживает в настоящее время признаки умеренной умственной отсталости. По своему психическому состоянию нуждается в принудительном лечении.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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