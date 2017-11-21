ПО «Маяк» отрицает причастность к аварийному выбросу рутения

Производственное объединение «Маяк» прокомментировало отчет Росгидромета о повышенном содержании рутения в атмосфере Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия госкорпорации «Росатом», загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП ПО «Маяк».

Рутений-106 может поступить в атмосферу, если нарушена герметичность оболочки «твэла» в ядерном реакторе либо при радиохимической переработке ядерного топлива, однако в этом случае, как полагают представители химкомбината, службы радиационного контроля должны были зафиксировать десятки других осколочных радионуклидов.

Также всплеск радиационной активности мог возникнуть при изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения на основе рутения-106.

«Типичный источник из рутения-106 имеет активность около 1-10 Ки. При полном разрушении такого источника измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 километров, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы. На ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме», – заявляют в Росатоме.

Директор департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Черемисинов в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал планы Гринпис обратиться в прокуратуру: «Конечно, мы готовы. Мы открыты. Нам скрывать нечего. Всё в порядке. Гринпис занимается своим делом, правильно делает, что занимается. Мы готовы всех успокоить».

Он заявил, что цифры, которые указаны в заявлении Росгидромета, ниже предельно допустимой концентрации: «Фраза «экстремально высокие загрязнения» говорит о том, что они сравниваются с предыдущим месяцем. Это говорит о том, что у них очень точные приборы. Сами по себе цифры, если их сравнить с предельно допустимыми концентрациями, они примерно в тысячу раз ниже предельно допустимых».

Кроме того, Черемисинов сообщил, что в Росатоме провели внутреннюю проверку: «На наших предприятиях никаких инцидентов, связанных с выбросом радиоактивности не было. Так как эти данные впервые появились примерно месяц назад, мы тогда уже провели внутреннее расследование, внутреннюю проверку. У нас всё в порядке. Что касается того, что Росгидромет это обнародовал сейчас, насколько я понял, мы с ними связывались, выясняли, у них сайт обновляется раз в месяц. Это данные месячной давности, когда это было по всей Европе. Стоит обратить внимание, что в Европе цифры выше. В частности, в Румынии уровень выше, чем у нас. Таким образом, откуда это, мы понять пока не можем и сами. Версий существует целая масса. Мы пока можем только за себя говорить. У нас всё в порядке».

Как уже сообщал РИА «Новый День», Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне от ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремальное высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.11.17

Южноуральца, расправившегося со знакомой, требуют отправить в психушку. / «Маяк» опроверг свою причастность к мощному выбросу радиации в атмосферу. / Деньги не понравились: в Челябинске водитель маршрутки грубо выгнал пассажирку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»