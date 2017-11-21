Расследованием радиоактивных выбросов на Южном Урале займется прокуратура

Росгидромет заявил о наличии радиоактивного выброса в Челябинской области. Гринпис намерен обратиться с заявление в надзорные органы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая информация опубликована в бюллетене Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о радиационной обстановке на территории России за сентябрь 2017 года. В отчете указано, что наибольшие концентрации рутения-106 зафиксированы в населенных пунктах вблизи комбината ПО «Маяк». В частности, с 26 сентября по 1 октября экстремально высокое загрязнение отмечено в южноуральском селе Аргаяш.

Напомним, месяц назад поползли слухи об утечке радиоактивного изотопа рутения на площадке химкомбината «Маяк» 24-25 сентября.

Сторонники данной версии связали аварию с поступившим за пару дней до этого на предприятие контейнером с облученным топливом ВВЭР-1000 Балаковской АЭС. Отметим, изотоп рутений-106, действительно, образуется при испытании ядерного оружия, техногенных авариях и переработке ОЯТ.

Как уже сообщал РИА «Новый День», первыми о радиоактивных выбросах заявили страны Западной и Центральной Европы, где были обнаружены следы рутения-106. Эксперты сообщили, что с высокой долей вероятности источник радиоактивного всплеска находится на Южном Урале.

Однако в «Росатоме» информацию об утечке рутения опровергли, заявив, что радиоактивное вещество на территории России вообще и в Челябинской области, в частности, не обнаружено.

Первоначально Росгидромет зафиксировал присутствие рутения лишь в пробах аэрозолей в Санкт-Петербурге: по состоянию на 6 октября его концентрация была всего 115,4 мкБк/м3 – вчетверо ниже допустимых объемов.

«О всех опасных скачках уровня радиации подразделения Росгидромета обязаны нам сообщать, для принятия неотложных мер защиты населения, включая эвакуацию, – написал на свой странице в соцсети министр общественной безопасности Евгений Савченко. – С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от гидрометцентра мы не получали. Когда в СМИ поднялась истерия вокруг некой аварии и облака рутения-106, мы инициативно запросили пояснения в гидрометцентре и в Росатоме. Гидрометцентр после 11 октября нам ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню. То есть оснований для проведения защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было».

В ближайшее время Гринпис России обратится в прокуратуру по факту радиационной аварии на Южном Урале.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.11.17

Транспортный коллапс: в центре Челябинска встали троллейбусы и трамваи. / В Челябинске пять семей едва не сгорели в подвале, есть пострадавшие. / Юрий Пономарев потребовал уголовных дел в связи со вспышкой африканской чумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»