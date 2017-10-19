Все-таки нашли: в Челябинской области подтвердили наличие рутения в воздухе

В Челябинской области подтвердили наличие рутения в воздухе. В связи с этим в правительстве Челябинской области будет проведено совещание по вопросам повышения уровня радиации в атмосфере.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября следы радиоактивного изотопа рутения-106 были обнаружены в странах Западной и Центральной Европы – Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.

По итогам анализа эксперты заявили, что с высокой долей вероятности источник радиоактивного всплеска находится на Южном Урале.

Поползли слухи о том, что утечка рутения-106 произошла на площадке ФГУП ПО «Маяк» 24-25 сентября. Сторонники данной версии связали аварию с поступившим за пару дней до этого на предприятие контейнером с облученным топливом ВВЭР-1000 Балаковской АЭС. Отметим, изотоп рутений-106, действительно, образуется при испытании ядерного оружия, техногенных авариях и переработке ОЯТ.

В «Росатоме» информацию об утечке рутения опровергли, заявив, что радиоактивное вещество на территории России вообще и в Челябинской области в частности не обнаружено.

Однако Росгидромет зафиксировал присутствие рутения в Санкт-Петербурге: по состоянию на 6 октября его концентрация была всего 115,4 мкБк/м3 – вчетверо ниже допустимых объемов.

Отметим, обсуждение повышенного радиоактивного фона в Челябинской области сопровождалось непрекращающимися в регионе НМУ, что спровоцировало панику у жителей соседней Свердловской области: появилась информация, что из Челябинской области движется ядовитое облако. Для защиты от химической атаки горожанам советовали протирать лицо спиртом, закрыть все окна и не выходить из дома.

Впоследствии специалисты Роспотребнадзора сделали дополнительные замеры: мощность гамма-излучения ни в той, ни в другой области не превысила допустимых радиационных значений.

Однако сегодня стало известно, что изотоп рутения-106 на Южном Урале все же присутствовал. «Рутений нашли, это мы точно знаем, – заявил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, курирующий экологию. – То, что эти дозы в 200 раз меньше предельно допустимых, это тоже факт. 2 ноября я проведу совещание, вызываем специалистов из «Росатома», будем разбираться, откуда он взялся».

Замгубернатора также добавил, что бытовые приборы, измеряющие уровень радиоактивного излучения, в том числе автоматические посты МЧС, фиксируют только гамма-фон. А изотоп рутения бета-активен, и «поймать» его можно только специальными приборами.

Челябинск, Юлия Димова

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