Тревожный звонок на вокзал обернулся для челябинца уголовным делом

Неуместная телефонная шутка закончилась для челябинца делом о ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, сотрудники уголовного розыска Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали подозреваемого в совершении заведомо ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, 20 ноября в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение о том, что возле пригородных касс железнодорожного вокзала находится предмет, который может представлять опасность. В соответствии с алгоритмом действий был осуществлен полный комплекс мероприятий. Были эвакуированы сотрудники пригородных касс и находившиеся в это время в помещении пассажиры. В ходе осмотра вокзала и прилегающей территории, предметов, которые представляли бы опасность для граждан, обнаружено не было. Через час вокзал возобновил работу в обычном режиме.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте установили, что звонок из хулиганских побуждений совершил с мобильного телефона 55-летний житель Советского района Челябинска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении звонившего транспортными полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Челябинец отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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