На оживленном перекрестке в Челябинске столкнулись легковушка и маршрутка

На северо-западе Челябинска легковушка въехала в ПАЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 12:00 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Момент столкновения попал на камеру дорожного наблюдения.

На видео заметно, как автомобиль марки «Рено» пересекает перекресток на зеленый свет, когда маршрутный ПАЗ неожиданно решает повернуть налево с одной из центральных полос левого ряда.

Водитель иномарки пытался избежать столкновения, но безуспешно. В результате оказалась серьезно повреждена передняя часть «Рено». Однако, по данным отдела пропаганды городского ГИБДД, ДТП обошлось без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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