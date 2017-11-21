В России сферу госзакупок захватывают картели

Антимонопольщики заявили о картелизации конкурсных процедур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно антимонопольная служба выявляет около 600 антиконкурентных соглашений. Об этом заявил начальник отдела управления по борьбе с картелями ФАС России Тахир Щерба.

При этом 80% картелей представляют собой сговоры в ходе торгов. «Мы говорим о повсеместной картелизации конкурсных процедур, – признал чиновник. – Особенно это касается 44-го федерального закона».

Подобная ситуация понятна: слишком уж велик соблазн. Ведь только по федеральному закону №44 ежегодно заключается контрактов на сумму порядка 8 триллионов рублей. Что касается более сложного закона №223 (согласно его требованиям, в ходе конкурсных процедур должна учитываться не только цена контракта), то в его рамках расходуется около 23 триллионов рублей ежегодно.

«Чтобы противостоять процессу картелизации, когда ставится под вопрос не только возможность экономии бюджетных средств, но и качество поставляемой продукции, президент страны поручил ФАС сформировать ряд предложений, в том числе касающиеся ужесточения ответственности за организацию картелей», – напомнил г-н Щерба.

Впрочем, российское законодательство о закупках часто само вынуждает идти на его нарушение, отмечают эксперты. «Совершенствовать российское законодательство о закупках на базе 44-го федерального закона бессмысленно! – настаивает бывший сотрудник Госкомитета РСФСР по антимонопольной политике, ныне – независимый эксперт, внештатный преподаватель ВШЭ и РАНХиГС Виктор Самойлик. – В нем очень много ошибок или, выражаясь современным слэнгом, «косяков». Их очень легко убрать. И это делают. Но появляются новые».

Есть в законы и системные ошибки. Например, невозможность исключить участие в конкурсной процедуре заведомо недобросовестных поставщиков, которые и не собираются выполнять условия контракта, напомнил эксперт. В итоге, «некоторые положения законодательства о закупках вынуждают совершенно порядочных и ответственных людей прибегать к уловкам, которые квалифицируются как коррупция», признал Виктор Самойлик.

Но законодатели не готовы отказаться от пресловутого закона. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Геппа. «Можно говорить о радикальном изменении 44-го закона. Но необходимо сохранять определенный паритет, учитывая как интересы заказчиков, так и интересы предпринимателей, – заявил он. – К тому же мы часто делаем исключения для тех или иных сфер или ситуаций, выводим их за рамки этого закона. Есть и системные инициативы. Например, в случае, если речь идет о деньгах жертвователей (например, родителей), то сейчас мы предлагаем изъять их из средств, которые тратятся по 44-му закону. И проводить закупки на них хотя бы по 223-му».

Челябинск, Виктор Елисеев

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