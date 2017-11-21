Эксперт: Система социального питания не позволяет кормить людей качественными продуктами (ВИДЕО)

Эксперты уверены, что деньги на организацию социального питания в России расходуют бесконтрольно и безответственно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в год на внутреннюю продовольственную помощь в России расходуется 1,3 триллиона рублей. Об этом рассказал вице-президент Союза профсоюзов России, председатель Межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания Андрей Плышевский.

«Каждый день внутренней продовольственной помощью пользуется в России около 50 миллионов человек, – отметил эксперт. – На это тратится колоссальные суммы. Так, только Челябинская область на организацию питания в социальных учреждениях и адресную продовольственную помощь тратится 5,9 миллиарда в год». При этом расходуются эти средства почему-то без учета мнения самих граждан.

«Государство делает выборы за вас, при этом тратит ваши деньги»

О полной непрозрачности финансирования организации социального питания говорит уже то, что во многих учреждениях даже нет отдельной строчки в бюджете для этого направления. «Возьмите бюджет больницы, вы там не увидите строки «Организация социального питания», вы там увидите строку «Закупки», – рассказал г-н Плышевский. – Мы привыкли, что в больницах «кормят по-разному». Почему так происходит? Потому что главврач сам решает, сколько тратить из средств, предназначенных на госзакупки, на организацию питания, а сколько – еще на что-то».

Но главная проблема сферы социального питания – отсутствие системности, подчеркнул эксперт. «Системы социального питания у нас нет, – заявляет Андрей Плышевский. – Мы живем в ситуации социального питания. В ней что-то осталось от старой системы, что-то привнесено новое, и все это мало согласованно».

Между тем, выстраивание системы социального питания может, наконец, сместить акценты при проведении конкурсных процедур. «У нас ведь не стоит здесь задачи сэкономить, – настаивает эксперт. – Есть задача эффективно израсходовать средства. Что нам мешает в этом случае заключить договоры с местными сельхозпроизводителями, которые обеспечат соцучреждения качественной продукцией, а сами получат устойчивый рынок сбыта?»

В нынешних же условиях об эффективности речи не идет, конкурсные процедуры во главу угла ставят именно экономию средств. В итоги не редки ситуацию, буквально, вопиющие. Так, руководитель проекта «За честные закупки» Антон Гетта рассказал, что в одном из муниципалитетов для образовательного учреждения поставщик предоставил соски по цене 80 рублей за килограмм. «Но мы же с вами все понимаем, какие это сосиски», – отметил активист. Нередки также случаи снижения массы блюд, замены говядины и свинины на мясо кур.

А ведь акцент на качество вместо цены и сотрудничество с местными производителями могут стать еще и серьезным рычагом экономического развития, напомнил Андрей Плышевский. «Еще раз скажу: Челябинская область тратит на внутреннюю продовольственную помощь 5,9 миллиарда рублей в год, – привел пример эксперт. – А весь годовой объем субсидий, получаемых сельским хозяйством региона – 4 миллиарда рублей».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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