Самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Уфе

Самолет из Челябинска в Москве экстренно приземлился в Уфе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной неожиданной посадки оказалось самочувствие одной из пассажирок.

Инцидент произошел сегодня, 21 ноября, во второй половине дня. Одной из женщин, летевшей с маленьким ребенком, стало плохо. Как пишет «Первый областной, бортпроводники и летевшая тем же рейсом врач оказали пассажирке первую помощь.

После приземления женщину срочно госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.11.17

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