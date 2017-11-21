Росприроднадзор признал: в воздухе Челябинска фиксируются превышения ПДК по целому ряду веществ

Южноуральские чиновники признали превышение ПДК в Челябинске по целому ряду вредных веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Борис Дубровский провел первое заседание межведомственной рабочей группы по координации действий в период НМУ.

В ходе заседания выяснилось, что, несмотря на ранее звучавшие официальные заявления об отсутствии превышения содержания вредных веществ в воздухе Челябинска, наблюдения специалистов в периоды НМУ далеко не всегда были столь оптимистичны.

Хотя топ-менеджент промышленных предприятий города и отчитался перед главой региона о принятии мер в период НМУ, у надзорных органов претензии все равно остались.

Руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников отметил, что его ведомство прекратило выдачу разрешений на выбросы тем предприятиям, которые не согласуют план мероприятий в период НМУ с министерством экологии Челябинской области. Но самое главное: чиновник заявил, что в текущем месяце государственная сеть наблюдений Росгидромета, передвижные лаборатории Росприроднадзора и министерства экологии Челябинской области фиксировали в отдельных точках города превышения по сероводороду, формальдегиду, фториду водорода. Со всеми предприятиями, чьи выбросы могли послужить причиной превышений норм, ведется необходимая работа, закончил глава регионального управления Росприроднадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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