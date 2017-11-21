Со Столыпина в Челябинске решили снять саван

Памятник Столыпину в центре Челябинска все-таки откроют. Напомним, с момента установки монумента прошло 2 месяца. Церемония открытия назначалась трижды. Все это время герой челябинского политбомонда стоит, стыдливо прикрытый простыней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие памятника Петру Столыпину на площади рядом с залом органной и камерной музыки «Родина» должно состояться завтра, 22 ноября, в 16:00.

В целом, эпопея с его установкой длилась больше двух лет. Напомним, с идеей поставить в центре Челябинска памятника одному из последних премьеров дореволюционного правительства в марте 2015 года выступили Фонд изучения наследия Петра Столыпина и генеральный совет партии «Единая Россия». С самого начала проект встретил недоумение в среде челябинской общественности и ученого сословия.

«Почему в Челябинске?» – едва ли не единственный вопрос, интересовавший горожан. Вроде, особой любовью к городу Петр Аркадьевич не отличался. Да и побывал-то здесь всего лишь раз, инспектируя пересылочные тюрьмы. Особых заслуг перед городом у политического деятеля тоже не наблюдается.

Но городские власти почему-то с энтузиазмом ухватились именно за эту фигуру. Потому, когда выяснилось, что Фонд изучения наследия Петра Столыпина профинансировать создание монумента не сможет, а генсовет «Единой России» – кто ж его попросит, пришлось городской Думе принимать памятник на баланс муниципалитета, а правительству региона выделять деньги из областного бюджета.

Отцы города уже видели в своих грезах, как памятник реформатору станет одним из центров притяжения грядущего в 2020 году саммита ШОС и БРИКС. Посему и открытие его решили доверить лично президенту России Владимиру Путину. Состояться событие должно было в день визита главы государства в Челябинск и проведения здесь форума российско-казахстанского сотрудничества – 9 ноября.

Установили памятник заблаговременно – 15 сентября. Почти два месяца монумент пугал прохожих своим многометровым саваном. Но отцы города терпеливо ждали приезда первого лица. Правда, чуть не сразу поползли слухи, что «столыпинскую» инициативу в эмпиреях власти восприняли с недоумением. И не то чтобы Владимир Владимирович был чем-то уж больно обижен на Петра Аркадьевича… В отличие от Нурсултана Абишевича Назарбаева, президента Республики Казахстан, с коим должен был встретиться в Челябинске российский президент. Так уж сложилось, что премьер Столыпин вызывает у казахов крайне негативные ассоциации, обусловленные исторической памятью нации.

Обоснованы или нет были слухи, так и осталось неизвестным. Но накануне визита первых лиц даже мэр Челябинска Евгений Тефтелев дипломатично говорил о монументе премьеру-реформатору «безотносительно» к форуму «Россия – Казахстан».

Накануне визита Владимира Путина вновь появилась информация, что монумент откроет лично президент. Правда, упоминавшийся прежде в качестве сооткрывателя Нурсултан Назарбаев был заменен на полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. Однако в итоге с открытием памятника первым лицом государства так ничего и не получилось. А теперь, оказывается, что и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на церемонии не будет. И открывать памятник Петру Столыпину будет первый вице-губернатор Евгений Редин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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