Челябинские антимонопольщики заподозрили две компании в сговоре на 148 аукционах

Челябинское УФАС России возбудило дело о сговоре компаний на 148 аукционах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, признаки нарушения закона о защите конкуренции антимонопольная служба усматривает в действиях ООО «Мирамед» и ООО «Канон» при участии в аукционах на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию.

Заявление о предполагаемом сговоре данных хозяйствующих субъектов поступило в Челябинское УФАС России от гражданина. По мнению заявителя, компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение при участии в государственных и муниципальных закупках с целью поддержания цен и заключения контракта заранее определенным участником по наиболее высокой цене.

Как указано в заявлении, такое антиконкурентное поведение компаний прослеживается в 148 аукционах, прошедших в период с 2014 по 2017 годы. Общая сумма заключенных контрактов составила более 400 миллионов рублей, а снижение начальной цены контракта – менее 1%.

Стоит отметить, что география указанных аукционов включает Свердловскую, Ярославскую, Курганскую, Самарскую, Оренбургскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республику Крым, Чувашскую Республику и Республику Башкортостан.

Заседание Комиссии по рассмотрению дела состоится 13 декабря. В случае признания нарушения действующего законодательства хозяйствующим субъектам может грозить штраф в размере от 10 до 50% от начальной максимальной цены контрактов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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