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Южноуральский детсад заплатит полмиллиона рублей ребенку, оставшемуся без глаза

Южноуральский детсад заплатит полмиллиона рублей ребенку, оставшемуся без глаза

Суд обязал дошкольное учреждение выплатить компенсацию ребенку, оставшемуся на прогулке без глаза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сосновского районного суда, в мае 2016 года во время прогулки на площадке детского сада один из воспитанников бросил камень в другого, попав в глаз. Ребенок перенес операцию, однако зрение мальчику спасти не удалось: дошколенок ослеп на один глаз.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в суд с требованием компенсации. Суд счел, что ответственность за происшествие должен нести детский сад, так как мальчик пострадал в период нахождения под надзором дошкольного образовательного учреждения.

«При получении несовершеннолетним травмы он испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания, был госпитализирован и впоследствии нуждался в профессиональной медицинской помощи. А поскольку последствия травмы не устранены и в дальнейшем предстоят медицинские вмешательства, то при решении вопроса о размере компенсации морального вреда, суд учел данные обстоятельства», – отмечено в сообщении.

Решением суда с муниципального дошкольного образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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