Южноуральский детсад заплатит полмиллиона рублей ребенку, оставшемуся без глаза

Суд обязал дошкольное учреждение выплатить компенсацию ребенку, оставшемуся на прогулке без глаза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сосновского районного суда, в мае 2016 года во время прогулки на площадке детского сада один из воспитанников бросил камень в другого, попав в глаз. Ребенок перенес операцию, однако зрение мальчику спасти не удалось: дошколенок ослеп на один глаз.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в суд с требованием компенсации. Суд счел, что ответственность за происшествие должен нести детский сад, так как мальчик пострадал в период нахождения под надзором дошкольного образовательного учреждения.

«При получении несовершеннолетним травмы он испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания, был госпитализирован и впоследствии нуждался в профессиональной медицинской помощи. А поскольку последствия травмы не устранены и в дальнейшем предстоят медицинские вмешательства, то при решении вопроса о размере компенсации морального вреда, суд учел данные обстоятельства», – отмечено в сообщении.

Решением суда с муниципального дошкольного образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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