На Южном Урале замерзает детсад: система отопления не ремонтировалась полвека

В одном из детских садов Нагайбакского района детям приходится спать и заниматься при пониженных температурах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района проверило исполнение законодательства в сфере соблюдения режима теплоснабжения в дошкольном образовательном учреждении МДОУ «Детский сад поселка Южный».

В ходе проверки прокуроры выяснили, что хотя отопительный сезон в муниципалитете начался еще 1 октября нынешнего года, по настоящее время температура в игровых и спальных помещениях детсада ниже предусмотренной санитарно-эпидемиологическими нормами температуры воздуха (18 при норме 22-24 градуса).

Недостаточная температура воздуха в помещении стала следствием эксплуатации отопительной системы в детском саду без капитального ремонта с 1969 года. «Причиной низкой температуры в помещениях детского сада является зашлакованнось труб, о чем имеется акт обследования 2011 года, положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального ремонта «Внутренние инженерные системы МДОУ детский сад в п. Южный Нагайбакского района Челябинской области» 2013 года, дефектная ведомость на замену распределительного узла теплоснабжения (помещение детского сада) и на замену участка теплотрассы. Однако с указанного времени администрацией района работы по ремонту отопительной системы и участка теплотрассы не произведены», – констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о теплоснабжении в Южном городском поселении, главе Нагайбакского муниципального района прокурором внесено представление, однако меры по исправлению ситуации так и не были приняты.

В результате прокурор района обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Нагайбакского муниципального района незаконным, обязать администрацию заменить распределительный узел теплоснабжения, провести капитальный ремонт системы отопления в помещении детского сада и заменить участок теплотрассы для обеспечения режима теплоснабжения в указанном учреждении.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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