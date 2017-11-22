«Покажи санкнижку!» В детсадах Челябинска нашли новый повод для навязывания дорогостоящих услуг

В одном из детских садов Челябинска нашли способ навязать родителям дополнительные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всякий родитель дошколенка рано или поздно сталкивается с необходимостью оплаты услуг фотографа. Особенно при подготовке к выпускному в детском саду.

Оно и понятно: какие мама и папа не хотят оставить фотопамять об этом событии. Да не просто в виде цифровых снимков, сделанных лично и иногда сквозь слезы. Уже стало правилом приглашение на мероприятие профессионального фотографа.

Прекрасно понимает это и руководство дошкольного учреждения. И предлагает воспользоваться услугами «своего» фотографа. Подобное предложение далеко не всегда встречает восторженный отклик со стороны родитолей. Ведь очень часто за весьма посредственно выполненные фотографии приходится платить цену, что называется, выше рынка. И ждать потом фотографий неопределенно долго. Не удивительно, что мамы-папы стараются найти фотографа на выпускной дошколят самостоятельно.

Это, как правило, не устраивает руководство дошкольного учреждения. Но как обосновать свою позицию перед родителями? Заведующая одного из детских садов Челябинска нашла весьма обстоятельное объяснение. Об этом рассказала мать одного из дошколят в разговоре с руководителем УФАС по Челябинской области Анной Козловой.

По ее словам, родители уже договорились пригласить на выпускной выбранного им фотографа. Однако руководитель образовательной организации выступила категорически против. «Я постороннего человека в учреждение не пущу, – заявила заведующая. – У нас есть свой фотограф, у него оформлена санитарная книжка. Он и будет фотографировать». Понятно, что цены у «фотографа с санкнижкой» оказались выше, чем у «постороннего».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.17

УФАС увидело признаки сговора в повышении цен в челябинских маршрутках. / На Южном Урале замерзает детсад: система отопления не ремонтировалась полвека. / Южноуральского следователя по особо важным делам, попавшегося на взятке, оставили в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»