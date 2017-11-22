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NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2017, 14:10 мск

Челябинск

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Челябинец, четыре месяца скрывавшийся от правосудия, сам попался приставу

Челябинец, четыре месяца скрывавшийся от правосудия, сам попался приставу

Судебный пристав случайно набрел на челябинца, сбежавшего из зала суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в июне этого года злостный нарушитель правил дорожного движения был приговорен мировым судом Ленинского района города Челябинска к одному году и одному месяцу заключения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Правда, оглашался приговор уже без челябинца: мужчина сбежал прямо из зала суда.

Следует отметить, что приговор с реальным лишением свободы – это вердикт сразу по трем уголовным делам. Первое дело было рассмотрено в Ленинском районе в феврале 2017 года, тогда нарушителю судья назначил 240 часов обязательных работ и три года лишения прав. В апреле 2017 года мировой суд Тракторозаводского района по повторному уголовному делу вынес приговор с назначением 280 часов обязательных работ и два года лишения прав, в июне суд Ленинского района по совокупности наказаний окончательно назначил один год и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Исполнение приговора пришлось отсрочить: нарушителя искали четыре месяца.

Этот человек хорошо известен в Ленинском отделе судебных приставов города Челябинска, рассказали в пресс-службе УФССП. В мае и в августе 2017 года в отношении него было возбуждено три исполнительных производства по взысканию 30-тысячных штрафов, которые были назначены судом за пьяное вождение, а с июля 2017 он является должником по алиментам. Нарушитель числится директором ООО «Комфорт Авто», но ни алиментов, ни оплаты штрафов судебные приставы так и не увидели. На вызовы он не являлся, многократные попытки встретиться с должником также были безуспешны: ни на работе, ни дома застать его удавалось.

Случайная встреча с челябинцем, к тому времени уже четыре месяца скрывавшимся от правосудия, произошла в один из ноябрьских вечеров. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ленинского района, возвращаясь домой с дежурства, обратил внимание на мужчину, который неверной походкой вышел из алкогольного магазина по улице Руставели и направился к припаркованному автомобилю. Присмотревшись, он узнал в прохожем разыскиваемого, который, несмотря на свое состояние, попытался сесть за руль. Окликнув его, пристав заставил его выйти из машины и, представившись, объявил о его задержании.

Мужчина попытался убежать, но не получилось – ноги не несли, поэтому задержать его и передать вызванному полицейскому патрулю не составило труда. Теперь рассмотрения еще двух уголовных дел по все той же статье о пьяном вождении челябинец будет уже под стражей.

Но, по крайней мере, у него теперь не будет болеть голова по поводу административных штрафов: все 90 тысяч рублей вместо него заплатила мать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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