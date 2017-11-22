Челябинец, четыре месяца скрывавшийся от правосудия, сам попался приставу

Судебный пристав случайно набрел на челябинца, сбежавшего из зала суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в июне этого года злостный нарушитель правил дорожного движения был приговорен мировым судом Ленинского района города Челябинска к одному году и одному месяцу заключения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Правда, оглашался приговор уже без челябинца: мужчина сбежал прямо из зала суда.

Следует отметить, что приговор с реальным лишением свободы – это вердикт сразу по трем уголовным делам. Первое дело было рассмотрено в Ленинском районе в феврале 2017 года, тогда нарушителю судья назначил 240 часов обязательных работ и три года лишения прав. В апреле 2017 года мировой суд Тракторозаводского района по повторному уголовному делу вынес приговор с назначением 280 часов обязательных работ и два года лишения прав, в июне суд Ленинского района по совокупности наказаний окончательно назначил один год и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Исполнение приговора пришлось отсрочить: нарушителя искали четыре месяца.

Этот человек хорошо известен в Ленинском отделе судебных приставов города Челябинска, рассказали в пресс-службе УФССП. В мае и в августе 2017 года в отношении него было возбуждено три исполнительных производства по взысканию 30-тысячных штрафов, которые были назначены судом за пьяное вождение, а с июля 2017 он является должником по алиментам. Нарушитель числится директором ООО «Комфорт Авто», но ни алиментов, ни оплаты штрафов судебные приставы так и не увидели. На вызовы он не являлся, многократные попытки встретиться с должником также были безуспешны: ни на работе, ни дома застать его удавалось.

Случайная встреча с челябинцем, к тому времени уже четыре месяца скрывавшимся от правосудия, произошла в один из ноябрьских вечеров. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ленинского района, возвращаясь домой с дежурства, обратил внимание на мужчину, который неверной походкой вышел из алкогольного магазина по улице Руставели и направился к припаркованному автомобилю. Присмотревшись, он узнал в прохожем разыскиваемого, который, несмотря на свое состояние, попытался сесть за руль. Окликнув его, пристав заставил его выйти из машины и, представившись, объявил о его задержании.

Мужчина попытался убежать, но не получилось – ноги не несли, поэтому задержать его и передать вызванному полицейскому патрулю не составило труда. Теперь рассмотрения еще двух уголовных дел по все той же статье о пьяном вождении челябинец будет уже под стражей.

Но, по крайней мере, у него теперь не будет болеть голова по поводу административных штрафов: все 90 тысяч рублей вместо него заплатила мать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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