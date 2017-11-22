На водителя внедорожника, смявшего в Магнитке легковушку с младенцем, завели уголовное дело

По факту резонансного ДТП в Магнитогорске возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», жуткая авария произошла 21 ноября на проспекте Ленина. Внедорожник врезался в ВАЗ-2114, в котором мужчина вез домой из роддома жену с новорожденным сыном. «В 13:00 водитель «Range Rover», находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, в районе дома №104 по проспекту Ленина Магнитогорска выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Geely МК», а затем с автомашиной «ВАЗ 2114», – раскрывают подробности в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался. Пассажиры автомашины – супруга погибшего и новорожденный ребенок, находившийся в автолюльке, телесных повреждений не получили, отмечают в ведомстве.

Отделением по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Магнитогорску по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – лишение свободы на срок до семи лет.

Водителю автомобиля «Range Rover» предъявлено обвинение, материалы направлены в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент мужчина в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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