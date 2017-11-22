В Челябинской области пьяная компания разворотила такси

В Кыштыме нетрезвая троица разгромила такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре Кыштыма в машину такси села компания из трех выпивших молодых людей и попросили отвезти в поселок Тайгинка. Однако в дороге они вдруг начали высказывать нелестные комментарии в адрес водителя. Шофер решил высадить компанию в поселке Каолиновый.

Это очень не понравилось подвыпившей компании. Один из молодых людей осыпал автомобиль градом ударов, разбил заднее стекло, сломал ветровик.

Таксист предпочел оставаться в салоне. Оттуда же по телефону вызвал полицию. Однако, как пишет «Кыштымский рабочий», прибывший на место ЧП наряд не застал дебоширов: те успели поймать другое такси и уехать.

В настоящее время по факту инцидента полиция проводит доследственную проверку, решая вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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