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Челябинск

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Челябинская полиция поймала потрошителей терминалов

Челябинская полиция поймала потрошителей терминалов

Челябинские полицейские раскрыли серию краж платежных терминалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ночью 19 ноября неизвестные совершили кражу платежного терминала, расположенного в помещении магазина по улице Приборостроителей Металлургического района. В нем находилось около 17 тысяч рублей.

Вскоре за совершение данного преступления сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Сосновского района 23 и 22 лет, ранее судимых за совершение имущественных преступлений.

В ходе работы с задержанными оперативники отдела уголовного розыска управления МВД по Челябинску установили личности и место нахождения еще двух соучастников, ранее не судимых жителей Сосновского района, 1998 и 1999 годов рождения.

По предварительным данным, с февраля по ноябрь этого года криминальный квартет совершил шесть аналогичных краж на территории Металлургического и Курчатовского районов Челябинска. Вскрытые терминалы злоумышленники бросали недалеко от места совершения преступления. Суммы похищенных денежных средств были незначительные, однако стоимость самих аппаратов варьировалась от 20 до 80 тысяч рублей.

В отделах полиции «Металлургический» и «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В настоящее время двое ранее судимых подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. В отношении двух других соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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