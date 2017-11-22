Зима отменяется: на Южном Урале до +7 и дождь

Синоптики пообещали южноуральцам потепление до +7 градусов Цельсия и дожди.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЦГМС, во второй половине недели регион ожидает потепление.

Так, в ночь на четверг, 23 ноября, температура воздуха в области будет +1, – 4 градусов Цельсия (в низинах, правда, до -9). Днем же воздух и вовсе прогреется до 7 градусов выше нуля. В пятницу и субботу температура немного понизится. Ночью в эти дни синоптики обещают -1, -7, днем – от -1 до +4 градусов Цельсия.

Кроме того, на Южный Урал вернутся дожди. Они ожидаются уже грядущей ночью. А потом, взяв паузу днем 23 ноября, дожди продолжатся вплоть до субботы. К тому же в субботу к дождю присоединится мокрый снег. Соответственно, в ближайшие три дня южноуральцам нужно быть готовыми к гололеду.

В Челябинске осадков не ожидается. Ночью температуры прогнозируются стабильно отрицательные – 2-6 градусов ниже нуля. Завтра днем ожидается +2, +5. В пятницу столбик термометра также будет подниматься выше нуля, вплоть до +2 градусов. Днем в субботу, 25 ноября, синоптики прогнозируют уже -1, -3 градуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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