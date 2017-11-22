В Челябинской области поймали подростка с сумкой, набитой коноплей

Южноуральского подростка поймали с сумкой, полной марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По предварительным данным, подростка задержали вблизи села Селезни Озерского городского округа оперативные сотрудники подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков МВД России. В ходе личного досмотра у молодого человека изъяли сумку с растительной массой зеленого цвета. Результаты проведенного исследования показали, что обнаруженное вещество является наркотическим средством (марихуаной) массой в пересчете на сухое вещество около 300 граммов, что образует крупный размер.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Вместе с тем устанавливаются причины и условия, которые побудили подростка совершить тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, условия его жизни и занятость. В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты возможные меры профилактического характера, направленные на предупреждение совершения подозреваемым преступлений и правонарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.17

В Челябинске водитель маршрутки сломал бедро пешеходу. / Обратная реакция: южноуральцы массово отказываются ставить детям пробы Манту. / Пассажирку экстренно севшего в Уфе самолета из Челябинска разбил инсульт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»