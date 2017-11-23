Обыски в мэрии Златоуста: задержаны высокопоставленные чиновники

В Златоусте силовики задержали вице-мэра и начальника управления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия в администрации Златоуста начались сегодня около 8:00. ФСБ в сопровождении бойцов Росгвардии задержали заместителя главы города по капитальному строительству Динара Араслангареева и начальника управления градостроительства и архитектуры Владимира Хомякова.

В кабинетах задержанных чиновников прошли обыски. Самих их доставили на допрос в следственный отдел регионального управления СКР по Златоусту. По одной из версий, Араслангареев и Хомяков задержаны в рамках расследования дела о газификации одного из поселков Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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