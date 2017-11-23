Прокуратура заставляет челябинскую поликлинику выдавать пациентам бахилы бесплатно

Прокуратура через суд потребовала у челябинской поликлиники обеспечить пациентов бесплатными бахилами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку по информации об отсутствии бесплатных бахил для пациентов в ГБУЗ «Областная клиническая больница №4».

«В соответствии с нормами СаНПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 №58, при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым», – напомнили в прокуратуре. Однако в этого требования медицинская организация не обеспечивает посетителей поликлиники бесплатными бахилами.

В связи с чем, прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на учреждение здравоохранения обязанности обеспечивать каждого пациента поликлиники бесплатными бахилами.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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