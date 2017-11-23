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Четверг, 23 ноября 2017, 10:41 мск

Челябинск

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Житель Челябинска оценил свою жену в 20 миллионов рублей

Житель Челябинска оценил свою жену в 20 миллионов рублей

Супруг дочери бывшего топ-менеджера Челябинского тракторного завода требует с ее убийцы 20 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении продавца магазина-салона «Апартамент», обвиняемого в жестокой расправе над дочерью экс-гендиректора ЧТЗ Валерия Платонова.

Напомним, челябинец обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба, умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление.

По версии следствия женщина, бывшая постоянным покупателем в магазине-салоне «Апартамент», передала работавшему менеджером челябинцу не менее 100 тысяч рублей за покупку душевой сантехники. Однако молодой человек не внес сведения о ее заказе в электронную программу и не оформил заказ товара у поставщика. Не желая возвращать полученные деньги, он решил убить покупательницу.

Накануне визита женщины челябинец уничтожил находившийся в помещении видеорегистратор, а на следующее утро нанес ей двумя ножами свыше 170 ударов по различным частям тела.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, поджег труп своей жертвы, а затем инсценировал нападение на него и потерпевшую двумя неизвестными. Для этого он нанес себе одним из ножей ряд колото-резаных ранений, не причинивших вред здоровью, настаивают в прокуратуре.

Кроме того, молодой человек совершил 6 аналогичных мошенничеств в отношении других клиентов салона-магазина «Апартамент», причинив ущерб свыше 220 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела заявлены гражданские иски супругом убитой на сумму 20 миллионов рублей и владельцем магазина на сумму 24 тысячи рублей, для обеспечения которых наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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