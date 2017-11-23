российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 ноября 2017, 15:36 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Пост главы МГТУ разыграли между своими

Пост главы МГТУ разыграли между своими

Магнитогорский технический университет возглавил Михаил Чукин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, 22 ноября в опорном университете МГТУ им. Г.И. Носова состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора.

На должность ректора претендовали два кандидата – проректор по международной деятельности Алексей Корчунов и первый проректор-проректор по научной и инновационной работе Михаил Чукин.

Абсолютное большинство голосов участников конференции получил Михаил Чукин. Его работа в должности ректора начнется с 25 декабря 2017 года. Нынешний руководитель вуза Валерий Колокольцев займет пост президента университета.

Михаил Чукин родился в Магнитогорске в 1964 году. В 1986 году окончил Белорусский политехнический институт, в 1991 году – аспирантуру Магнитогорского горно-металлургического института. В этом же году начал преподавать в МГМИ на кафедре обработки порошковых и композиционных материалов. В 1992-1998 годах – доцент кафедры «Металловедение, обработка материалов и поверхностей» вуза, преобразованного в академию. С 1999 года – доцент кафедры машиностроительных и металлургических технологий. В 2002-2002 годах профессор кафедры машиностроительных и металлургических технологий МГТУ. В 2007 году начинает работу по созданию в вузе НИИ наносталей, одновременно занимая должность заведующего кафедрой машиностроительных и металлургических технологий. С 2012 года – проректор МГТУ по научной и инновационной работе. С 2014 года по настоящее время – первый проректор – проректор по научной и инновационной работе Магнитогорского гостехуниверситета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.17

На Южном Урале будут судить сержанта, глумившегося над солдатами. / Житель Челябинска оценил свою жену в 20 миллионов рублей. / На Южном Урале приставы сорвали свадьбу, задержав жениха. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

На Южном Урале пенсионер покалечил компанию подростков

В России растет заболеваемость раком груди

18-й арбитражный суд возглавит родственник депутата Госдумы

Южноуралец лишил сына компенсации за смерть матери

Все новости