Пост главы МГТУ разыграли между своими

Магнитогорский технический университет возглавил Михаил Чукин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, 22 ноября в опорном университете МГТУ им. Г.И. Носова состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора.

На должность ректора претендовали два кандидата – проректор по международной деятельности Алексей Корчунов и первый проректор-проректор по научной и инновационной работе Михаил Чукин.

Абсолютное большинство голосов участников конференции получил Михаил Чукин. Его работа в должности ректора начнется с 25 декабря 2017 года. Нынешний руководитель вуза Валерий Колокольцев займет пост президента университета.

Михаил Чукин родился в Магнитогорске в 1964 году. В 1986 году окончил Белорусский политехнический институт, в 1991 году – аспирантуру Магнитогорского горно-металлургического института. В этом же году начал преподавать в МГМИ на кафедре обработки порошковых и композиционных материалов. В 1992-1998 годах – доцент кафедры «Металловедение, обработка материалов и поверхностей» вуза, преобразованного в академию. С 1999 года – доцент кафедры машиностроительных и металлургических технологий. В 2002-2002 годах профессор кафедры машиностроительных и металлургических технологий МГТУ. В 2007 году начинает работу по созданию в вузе НИИ наносталей, одновременно занимая должность заведующего кафедрой машиностроительных и металлургических технологий. С 2012 года – проректор МГТУ по научной и инновационной работе. С 2014 года по настоящее время – первый проректор – проректор по научной и инновационной работе Магнитогорского гостехуниверситета.

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