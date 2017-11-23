В сказке «Спящая красавица» усмотрели пропаганду сексуального насилия

В Британии требуют исключить из школьной программы сказку «Спящая красавица»: родители обнаружили в этой истории пропаганду сексуального насилия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 40-летняя Сара Холл из графства Нортумберленд читала сказку Шарля Перро 6-летнему сыну, когда ее озарило: принц целует спящую девушку, не спросив ее согласия, что можно расценивать как насилие. Напомним, согласно сюжету, колдунья погрузила юную красавицу, а вместе с ней и все королевство, в крепкий сон – снять заклятие мог только какой-нибудь принц, поцеловав уснувшую девушку. Кстати, ждать избавления ей пришлось 100 лет.

Англичанка Сара Холл пришла к выводу, что подобную литературу нельзя предлагать маленьким детям, и потребовала, чтобы сказку убрали из школьной программы для младшеклассников.

«Я думаю, что эта история – отличный повод поговорить с детьми старшего возраста о сексуальном поведении и согласии на контакт, обсудить, как в данной ситуации чувствует себя принцесса, – цитирует Сару Холл британское издание Metro. – Но для маленьких детей это не подходит».

Женщина отметила, что возможно, не обратила бы внимание на сексуальный подтекст сказки, если бы не постоянное освещение в СМИ историй о сексуальных надругательствах. А недавняя акция социальных медиа «Я тоже» (популярный в США и Великобритании флеш-моб в соцсетях, рамках которого любой может поделиться историей о сексуальном насилии или домогательствах или просто обозначить, что он был его жертвой – прим. НД) заставила ее задуматься о том, как весь этот медиафон формирует культуру поведения, в которой согласие второй стороны не рассматривается как обязательное условие: «Это свидетельствует о том, как укоренилось такое поведение в обществе. Все эти мелочи накапливаются, и они имеют значение», – считает Холл.

Как на требование женщины отреагировали образовательные структуры страны, пока не сообщается.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 23.11.17

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