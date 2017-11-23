Два трактора и три грузовичка: власти Челябинска рассказали, кого не пустят в город в период НМУ

Мэрия Челябинска обнародовала постановление об ограничении движения транспорта в черте города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ появился на официальном сайте администрации областного центра.

«Постановляю установить временное ограничение въезда в город Челябинск грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям экологического класса 3 и ниже, на период действия в городе Челябинске неблагоприятных метеорологических условий, – гласит постановление. – Документами, подтверждающими соответствие экологических характеристик грузового транспорта требованиям экологического класса, являются паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, содержащие сведения об экологическом классе».

При этом временное ограничение на въезд не будет распространяться на международные перевозки грузов, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Управлению дорожного хозяйства Челябинска глава города документ предписывает организовать установку необходимых знаков и аншлагов, ограничивающих движение транспортных средств по схеме, согласованной с ГИБДД УМВД по Челябинску и вице-мэром по дорожному хозяйству Владимиром Алейниковым, а также обеспечить бесперебойную работу по уборке улично-дорожной сети пылеочистительными системами для снижения количества загрязняющих веществ.

Городскому управлению транспорта предстоит проанализировать наличие (отсутствие) на маршрутах регулярных перевозок в границах города транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям экологического класса 3 и ниже, и провести в рамках имеющихся полномочий соответствующую работу с перевозчиками по ограничению передвижения указанных транспортных средств на период действия в Челябинске неблагоприятных метеорологических условий.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности мэрия рекомендует ограничить передвижение грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям экологического класса 3 и ниже, находящихся на территории города, по автомобильным дорогам мегаполиса на период действия НМУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.17

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