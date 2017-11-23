Строители достигли дна

Южноуральские чиновники рассчитывают на начало подъема строительной отрасли в следующем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году ввод жилья в Челябинской области составит около 1 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель главы региона Сергей Шаль.

Это значит, что строительная отрасль Южного Урала достигла дна, считает чиновник. «Если мы с вами проанализируем многолетнюю статистику, то увидим определенную цикличность, с которой развивается отрасль, – отметил он. – В 2008 году объем вводимого в эксплуатацию жилья достиг 2 миллионов квадратных метров. В следующем году начался спад, пока объемы не упали до 1 миллиона в год. После этого начался рост, и в 2014 году мы вновь вышли на уровень 2 миллионов квадратных метров. Это, как и 2008 год, время начала кризиса. И в 2015 году мы вновь наблюдаем падение объемов жилищного строительства. В 2016 году в эксплуатацию было введено 1,3 миллиона квадратных метров. В этом объемы достигнут примерно 1 миллиона».

Исходя из подобной цикличности, можно рассчитывать, что в следующем году начнется рост жилищного строительства. Этому может способствовать и возобновившийся в этом году промышленный рост.

Правда, осложнить выход строительной отрасли из кризиса могут накопленные объемы готового жилья. «У нас сегодня квартир в уже построенных домах хватит года на три, – признает вице-губернатор. – Но это все вопрос цены. Понятно, что покупатели хотят купить подешевле. Но и продавцы хотят продать подороже».

Еще одна проблема – заявленный федеральными властями и поддержанный в регионах вектор на сворачивание долевого строительства. С одной стороны, «долевка» помогла многим решить жилищную проблему, признает г-н Шаль. Но, с другой стороны, это крайне неустойчивая схема строительства: во время каждого следующего экономического кризиса появляются все новые «обманутые дольщики». При этом далеко не всегда причиной тому становится злонамеренность застройщиков. Зачастую строители просто недостаточно осторожно подходят к реализации своих планов, в итоге наступает момент, когда для окончания строительства всех заложенных домов им просто не хватает имеющихся средств, а получить новые они уже не могут ввиду падения продаж.

Но есть и еще один нюанс. «Ни одна отрасль, кроме строительной, не развивается на деньги конечных потребителей, – отмечает заместитель губернатора. – Все развиваются на заемные средства. Нет такого, чтобы металлургический завод строили на деньги покупателей кровельного железа. Средства берут в кредит у банка». Однако далеко не всякий застройщик может рассчитывать на благосклонность кредитного учреждения. «К сожалению, строительная отрасль по-прежнему остается очень закрытой и непрозрачной. Поэтому банки наши не готовы кредитовать строителей. И это проблема строителей», – подчеркнул Сергей Шаль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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