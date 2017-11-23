Чиновников Златоуста заподозрили в афере с газификацией

Вице-мэра Златоуста и руководителя муниципального учреждения уличили в превышении полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня с утра в мэрию Златоуста нагрянули силовики. Обыски прошли в кабинетах замглавы города по капитальному строительству Динара Араслангареева и начальника управления капитального строительства Владимира Хомякова. Самих чиновников увезли прямо с совещания на допрос в следственный отдел Златоуста. Известно, что выемка документов проводилась в рамках расследования уголовного дела о газификации златоустовских поселков.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в 2016 году вице-мэр и руководитель муниципального бюджетного учреждения без проведения торгов заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной.

Напомним, речь идет о газификации поселков Закаменский и Чапаевский. В конце сентября появилась информация, что администрацию Златоуста, МБУ «Капитальное строительство» и ООО «Златоустгазстрой» уличили в антиконкурентном сговоре.

По данным УФАС, необходимость подписания договора с подрядной организацией местные власти объяснили чрезвычайной ситуацией для объектов социальной сферы. Якобы, два детских сада и одна школа в отопительный сезон могли остаться без тепла, в связи с чем надо было срочно газифицировать весь частный сектор.

Однако впоследствии выяснилось, что перед началом отопительного сезона объекты социальной сферы специально отключили от муниципальных сетей.

Следователи полагают, что своими действиями подозреваемее причинили бюджету Златоуста ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении задержанным обвинения. «В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету», – добавили в СК.

Челябинск, Юлия Димова

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