18-й арбитражный суд возглавит родственник депутата Госдумы

Пост председателя 18-го арбитражного суда займет родственник депутата Госдумы из Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на пост председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрия Крашенинникова, племянника председателя Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Именно его ВККС выбрала из трех кандидатур: председателя Николая Котлярова, заместителя председателя 18-го арбитражного апелляционного суда Елены Бояршиновой и самого Дмитрия Крашенинникова.

Дмитрий Крашенинников родился в Магнитогорске в 1973 году. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию и занялся юридической практикой.

В августе 2005 года назначен судьей арбитражного суда Свердловской области, проработав в этой должности два трехлетних срока. В октябре2011 года стал судьей Федерального арбитражного суда Уральского округа. В октябре назначен на пост заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области, который занимал до настоящего времени.

А вот с тем, кто возглавит Арбитражный суд Челябинской области, ВККС так и не определилась. Коллегия отклонила кандидатуру претендовавшего на продление полномочий председателя Андрея Орлова. Второй претендент – адвокат Михаил Котельников – также не удовлетворил ВККС. На должность председателя Арбитражного суда Челябинской области будет объявлен новый конкурс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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