Шаль: Решить проблему дольщиков «Яркой жизни» пока невозможно

Власти Южного Урала не знают, что ждет дольщиков «Яркой жизни».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области в настоящее время насчитывается восемь проблемных застройщиков. Об этом рассказал заместитель главы региона Сергей Шаль.

Три застройщика занимались возведением домов в Миассе – это «Аркона», «Жилищно-инвестиционная компания» и «Проминвест». Еще пять компаний работали или работают в Челябинске. Среди них «Гринфлайт», «Речелстрой», «Град», Уральская строительная компания и «ПКУ «Челябстройиндустрия». Крайне сложная ситуация сложилась и вокруг ЖК «Яркая жизнь», дольщики которого официально пока не признаны обманутыми.

И если решение проблемы для клиентов-соинвесторов компании «Гринфлайт» найдено, другие застройщики этим похвастать не могут.

Так, из 11 домов компании «Речелстрой» пока идет разговор о достройке лишь четырех. Средства на это рассчитывают получить от продажи оставшихся у застройщика участков. Завершение работ над оставшимися зданиями отнесено в «дорожной карте» к второму и третьему этапам, но каким образом это будет реализовано, пока не ясно.

«Свободных активов там больше нет, – признал Сергей Шаль. – Но определенный оптимизм мы сохраняем. Потому что если продать все квартиры в оставшихся домах, денег хватит и на то, чтобы достроить все 11 домов, и можно будет рассчитывать на какую-то прибыль». Однако для этого необходимо, чтобы покупатели вновь поверили в «Чурилово Лэйк сити». Помочь этому должно развитие социальной инфраструктуры, уверен вице-губернатор.

На объекте ООО «Град» – ЖК «Новоградский» – идет процедура смены застройщика. Инвестор найден, но пока его кандидатуру не удалось согласовать в Минстрое России: для того, чтобы получить «добро», новый застройщик должен подтвердить, что на его счетах достаточно денег для завершения проекта. Инвестор заверил, что до конца этого года такая сумма появится, отметил г-н Шаль.

В наиболее сложной ситуации оказались дольщики Уральской строительной компании. В их случае региональные власти пока не видят путей решения проблемы. «Этот проект был признан проблемным еще в конце 2015 – начале 2016 года, – напомнил чиновник. – И на тот момент он был единственным». Однако приемлемого для дольщиков выхода найти так и не удалось. Свободных активов там для окончания стройки недостаточно, а потому единственное решение¸ по мнению регионального минстроя, является дофинансирование строительства самими дольщиками. Их это явно не устраивает.

Что касается ЖК «Яркая жизнь», эта проблема проявилась буквально в последние месяцы. Но пока у региональных властей нет конкретного плана по ее решению. «Пока план: ищем деньги, – прокомментировал Сергей Шаль. – Бенефициары, выгодоприобретатели ищут сегодня деньги самостоятельно. Это то же, что было с «Речелстроем» в прошлом году. Насколько я знаю, сейчас ведутся переговоры с банком и инвестором. Еще планируется продать какое-то имущество. Но вырученных от продажи средств хватит лишь чтобы достроить два дома». Ситуацию осложняет то, что на возобновление продаж также рассчитывать не приходится: в микрорайоне было продано 90% квартир. Между тем, некоторые из фактически уже «распроданных» домов на момент замораживания стройки едва начали возводить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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