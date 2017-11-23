Челябинску вновь угрожает смог

В предстоящие сутки в Челябинске вновь будет трудно дышать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЧГМС, с 19 часов 23 ноября до 19 часов 24 ноября на территории Челябинска ожидаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В связи с этим на территории областного центра объявлены НМУ первой степени опасности.

Отметим, что на Южном Урале режим «черного неба» продолжает действовать с 20 ноября. Это ощущают и жители Челябинска. Так, несмотря на отсутствие предупреждения об НМУ на сегодня, 23 ноября, челябинцы уже минувшей ночью ощущали сгущающийся в небе областного центра смог.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.17

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