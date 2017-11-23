В Челябинске председатель СНТ три года присваивал деньги садоводов

В Челябинской области осужден председатель правления садоводческого товарищества.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, председатель правления СНТ «Курочкино-2» признан виновным в присвоении вверенного ему чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что в 2013-2015 годах мужчина присвоил более 1,69 миллиона рублей, полученных от 152 членов садоводческого товарищества в качестве вступительных и членских взносов, платы за электроэнергию и т.д. На сумму присвоенных средств, пытаясь скрыть хищение, он оформлял договоры с садоводами, согласно которых те якобы выполнили какие-либо работы для садового товарищества в счет оплаты своих взносов.

В целях обеспечения полного погашения причиненного ущерба судом по ходатайству следователя арестованы 3 легковых автомобиля, квартира, гараж, 3 земельных участка, принадлежащие челябинцу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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