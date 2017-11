Ученые обнаружил в космосе признаки существования других разумных цивилизаций

Ученые допустили существование нескольких сотен разумных цивилизаций в космосе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычным наблюдением поделились исследователи из Университета Лаваля (Канада).

В статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Pacific, астрофизики рассказали, что в ходе изучения 2,5 миллиона звезд столкнулись со странным феноменом: 234 космических тела излучают сигналы, которые ученые сочли аномальными.

Дело в том, что эти сигналы точно повторяют сигналы, свойственные системам связи нашей планеты. Пока астрономы воздерживаются от далеко идущих выводов. Однако предполагают, что если их наблюдения подтвердятся, это можно будет счесть свидетельством существования в космосе разумных цивилизацией.

