«Усохли»: воспитанникам детского сада в Каслях вместо свежих фруктов давали компот

В Челябинской области дошкольное учреждение оштрафовали за нарушения при организации питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей провело проверку соблюдения законодательства об организации питания несовершеннолетних в одном из детских садов города.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили целый ряд нарушений. Так, на овощи и фрукты, поступающие в учреждение, отсутствует лабораторный анализ на содержание нитратов и пестицидов. Кроме того, пищеблок образовательной организации не оборудован необходимым технологическим, моечным оборудованием для обработки сырья, что может привести к возникновению и распространению кишечных инфекций.

Питание детей не организовано в соответствии с примерным меню, в котором в промежутке между завтраком и обедом включается напиток или сок и (или) свежие фрукты. По данным отчета, фрукты и соки заменяются отваром, что недопустимо, отсутствуют кисломолочные продукты.

По итогам проверки заведующая образовательным учреждением привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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