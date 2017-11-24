В Челябинске мебельную фабрику оштрафовали из-за НМУ

Мебельную фабрику из Челябинска привлекли к ответственности за несоблюдение требования законодательства об охране атмосферного воздуха в период НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки известной в городе фабрики мягкой мебели было установлено, что предприятием не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что является нарушением Федеральных законов «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей среды».

Челябинским природоохранным прокурором в отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства).

По результатам рассмотрения административного дела министерство экологии Челябинской области оштрафовало юридическое лицо на 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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