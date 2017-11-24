Челябинск стал «лидером» среди миллионников по ухудшению работы общественного транспорта

Челябинск стал «лидером» среди городов-миллионников по ухудшению качества работы общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинск занял 51-е место в ежегодном рейтинге ста крупнейших населенных пунктов России по качеству работы общественного транспорта. Анализ провели эксперты портала Domofond на основе мнения местных жителей.

За год столица Южного Урала потеряла 11 позиций, буквально провалившись во вторую половину рейтинга с оценкой в 5,7 балла из 10.Отметим, что Челябинск продемонстрировал весьма удручающую динамику, потеряв больше строчек, чем все остальные города-миллионники. Да и во всем рейтинге это один из худших показателей: по скорости падения город занял 14-е место.

Весьма бледно Челябинск выглядит и на фоне других городов Уральского федерального округа. Среди них он занимает предпоследнее место, опережая только Курган. Лучшие показатели у Тюмени (1-е место, 7 баллов), Екатеринбурга (12-е место, 6,2 балла), Нижнего Тагила (31-е место, 5,9 балла), Сургута (34-е место, 5,9 балла) и Магнитогорск (45-е место, 5,8 балла).

В среднем по стране респонденты оценили работу общественного транспорта на 5 баллов из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,6 балла.

Как уже указывалось, лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень. Вторую строчку занял Грозный, также сохранивший позицию прошлого года. Замыкает тройку лидеров Ангарск. Город получил от жителей 6,5 балла.

Последнюю строку рейтинга заняла Балашиха. Работу общественного транспорта жители подмосковного города оценили на минимальные 4,4 балла. На 99-й строчке, потеряв за год две позиции, обосновался город Шахты Ростовской области с показателем в 4,6 балла. Столько же баллов набрали занимающий, как и год назад, 98-е место Волгоград и расположившийся на 97-й строчке Омск (+2 позиции).

Челябинск, Виктор Елисеев

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