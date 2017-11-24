Выборы близко: копейчанам, наконец, обещали помощь в приватизации садовых участков

Мэрия Копейска годами отказывала садоводам в праве собственности на землю, но готова решить проблему за месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вот уже несколько лет члены садовых некоммерческих товариществ не могут оформить собственность на свои участки. Проблема эта не раз обсуждалась на круглых столах. Не прошла мимо нее и Общественная палата Челябинской области.

Собственно, сначала тема круглого стола была географически шире, и к участию в нем пригласили чиновников не только из Копейска, но также из Челябинска и Сосновского района. Но, как рассказали представители мэрии областного центра, у челябинских садоводов проблем с оформлением участка в частную собственность практически не возникает. Далеко не критична и ситуация в Сосновском районе. Правда, положительно решаться подобные вопросы стали, в основном, после смены главы муниципалитета.

Собственно, из выступления председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского района Натальи Плюсковой и стала понятна основная сложность процесса. «Мы до сих пор дискутируем с коллегами из управления архитектуры и градостроительства, – рассказала чиновница. – Они ссылаются на норму Земельного кодекса, требующую при оформлении участка в собственность предоставить проект планировки территории. Однако «дачная амнистия» позволяет именно в случае, когда речь идет о садовом участке, обходиться без этой дорогостоящей процедуры. У нас полгода ушло, чтобы согласовать наши позиции».

В итоге из 400 заявлений садоводов на получение права собственности одобрили 200, еще 200 пока находятся в работе. При этом Наталья Плюскова признает, что и в настоящее время коллеги из архитектурного управления весьма неохотно идут навстречу.

Разработка проекта планировки территории – дело, действительно, недешевое. Так, по оценкам представителей садоводческого сообщества, если проект межевания обходится СНТ в 100-150 тысяч рублей (в некоторых случаях – до 200 тысяч), то разработка проекта планировки территории может стоить до 1 миллиона рублей и даже выше.

Сумма неподъемная, признают и сами чиновники. Особенно когда речь идет о пенсионерах-садоводах. А в том же Копейске таких большинство. Однако чиновники копейской мэрии жестко придерживаются положений Земельного кодекса. Что и продемонстрировала представительница администрации Копейска в ходе обсуждения. Чиновница пыталась обосновать такую позицию. Рассказывала о злоупотреблениях председателей СНТ, выделяющих новые участки, выходящие за границы товарищества, о продаже заброшенных участков без ведома владельцев. Однако все это частные случаи, резонно заметили участники круглого стола. Но именно эти частные случаи почему-то определили общий подход копейских чиновников. В итоге даже члены СНТ, в которых физически невозможно выделить участок за границами товарищества (в силу их естественного характера: на берегу озера, окруженный магистралями), годами безуспешно пытаются оформить землю в собственность.

Более того, даже предоставив проект планировки территории, совершенно нельзя быть уверенным в положительном исходе. Так случилось с СНТ «Часовщик». Товарищество решило соблюсти пресловутое требование и, потратив 350 тысяч рублей, получило проект. В ноябре 2016 года документ предоставили в мэрию. «Год ППТ пылится у них на полках, а нас продолжают футболить!» – с возмущением рассказала председатель товарищества.

Накал страстей попытался сгладить модерировавший круглый стол председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. Общественник грозил чиновнице из Копейска прокуратурой, правоохранительными органами, наконец, пообещал позвонить главе города Владимиру Можину. «Мне бы не хотелось, чтобы садоводы по весне проявили свою активность совершенно иначе», – жестко заявил г-н Дубровин (напомним, весной следующего года пройдут выборы президента России).

Наконец, председатель Общественной палаты потребовал назвать сроки, в течение которых все допущенные чиновниками «ошибки» будут исправлены. Вновь пригрозив в случае их несоблюдения самыми печальными последствиями. Растерявшаяся представительница мэрии смогла лишь ответить, что недостаточно компетентна для этого. Но общественник не сдавался.

«Тогда позвоните заместителю главы и проконсультируйтесь с ним», – потребовал он, ясно давая понять, что без указания конкретного срока чиновница с круглого стола не уйдет. Когда же выяснилось, что у нее просто нет номера сотового телефона вице-мэра, г-н Дубровин с чисто ковбойской широтой взялся решить и этот вопрос. Картинно вскинув смартфон в своей руке, общественник покинул участников круглого стола. Через несколько минут он вызвал чиновницу за дверь и вернулся, оставив ее решать вопрос с вице-мэром. Позже представительница мэрии рассказала, что поговорила с замглавы города, и тот назначил на понедельник специальное совещание, где намеревается обсудить все проблемные вопросы. В итоге участники круглого стола согласились, что не будут предпринимать никаких резких движений в течение месяца. Выразив надежду, что за это время проблема с оформлением садовых участков в собственность будет решена.

Хорошо все-таки, что в России периодически проходят выборы президента…

Челябинск, Виктор Елисеев

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