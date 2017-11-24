В Челябинске объявился трамвай-столовая

На одной из конечных остановок Челябинска прописался трамвай-столовая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , оригинальный подход организации обедов сотрудников продемонстрировало руководство ООО «ЧелГЭТ». Специально под эти нужды был выделен трамвайный вагон. Информация об этом появилась на одном из форумов, посвященных общественному транспорту.

На странице новости опубликовано фото трамвайного салона (по всей видимости, до переделки). Под фотографией – индивидуальные данные транспортного средства с описанием его состояния: «Текущее состояние: Действующий. Назначение: Служебный. Примечание: Вагон-столовая».

По данным автора фотографии, в ноября этого года трамвай был «переделан в вагон-столовую (установлены столы, развернуты сидения)» для организации обедов на конечной станции «ЧЭМК».

Впрочем, далеко не все участники сообщества оценили полет фантазии и находчивость руководства транспортного предприятия. «Ну, прям цирк «Дю Солей», – прокомментировал один из них. – Надо было продавать диспетчерскую, чтобы потом вот такие извращения придумывать...»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.11.17

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