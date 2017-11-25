Певица Лобода отменила концерт в Челябинске, обвинив продюсеров в мошенничестве

Челябинцы скупили билеты на несуществующий концерт Светланы Лободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , информация о несанкционированной продаже билетов на дополнительные выступления артистки в шести городах России появилась на ее официальной странице в соцсетях.

«Внимание! Пресс-служба артиста сообщает: команда LOBODA стала жертвами мошенников! Виталий Елькин и Стас Пшеницын ранее являлись организаторами концертов в некоторых городах нашего огромного тура, – говорится в сообщении. – На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте». Представители заслуженной артистки Украины отмечают, что в подобном случае не несут ответственности за несостоявшееся шоу и не могут гарантировать возврат денег.

Так, недействительными оказались концерты 22 ноября в Майкопе, 23 ноября в Черкесске, 13 апреля в Новокузнецке, 14 апреля в Кемерово, 15 апреля в Томске.

В Челябинске выступления Лободы ждали 9 марта. По данным «Городских зрелищных касс», на сегодняшний день свободных мест на концерт популярной исполнительницы во дворце спорта «Юность» уже не осталось.

Челябинск, Юлия Димова

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