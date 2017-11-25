На трассе под Челябинском «Ягуар» сбил сову и затонул в озере

В Челябинской области хищная птица попала под колеса «Ягуара».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла 24 ноября на трассе Долгодеревенское – Кыштым в районе озера Касарги. Молодая девушка за рулем иномарки премиум-класса врезалась в сову, машина потеряла управление и вылетела в озеро. Фотографии с места происшествия участница ДТП выложила в соцсети. «А всему виной – эта маленькая птичка», – сообщается на странице паблика «Регион 74».

В комментариях автомобилисты сошлись во мнении, что девушка за рулем «Ягуара» значительно превысила скоростной режим. «Конечно, совунья виновата, это же она на педаль газа давила напедикюренной ножкой», – иронично заметила участница диалога.

«Что же надо было так нарушить, чтоб улететь от сбитого совёнка в озеро? (пуля весит немного, но на достаточной скорости становится смертельным оружием). Господа, ну смотрите за спидометром и не нарушайте уж сильно», – прокомментировал аварию еще один автомобилист.

Другие шутливо предположили, что сова «не долетела до Хогвартса» и выразили жалость по отношению к погибшей птице.

В Госавтоинспекции Челябинской области и вовсе заявили, что сова к ДТП с элитной иномаркой не имеет никакого отношения. По данным полиции, автоледи попала в аварию, пытаясь избежать столкновения с ехавшей в попутном направлении «Тойотой». Предположительно, дикая птица попала под машину, когда неуправляемый «Ягуар» вылетел с трассы в водоем.

Челябинск, Юлия Димова

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