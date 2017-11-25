На Южный Урал возвращаются морозы

В Челябинской области резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие сутки синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, местами небольшой снег, возможна изморозь и слабый гололед, в отдельных районах туманы. По данным Челябинского гидрометеоцентра, грядущей ночью температура воздуха опустится до -9, -14 градусов, на западе максимум -4. Днем по области -3, -8 градусов.

Ночью в понедельник ожидается -8, -13 градусов, в низинах похолодает до -16 градусов. Переменный ветер будет дуть со скоростью 1 – 6 метров в секунду, на юге области порывы достигнут 11 м/с.

В Челябинске ближайшие несколько дней практически не будет ощущаться. Напомним, режим НМУ, объявленный в южноуральской столице еще 20 ноября, продлен до вечера понедельника. Горожане продолжают жаловаться на неприятный запах гари и плохое самочувствие, выкладывают в соцсети фотографии нависшего над Челябинском серо-желтого облака.

Челябинск, Юлия Димова

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