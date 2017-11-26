В Челябинской области призывник упал крыши сборного пункта

В Челябинской области проводится проверка по факту травмирования призывника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу утром на призывном пункте в Копейске. 22-летний парень сорвался с крыши четырехэтажного административного здания.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом таза и обеих ног.

«Новобранец родом из Усть-Катава, по словам друзей, хотел служить в воздушно-десантных войсках, но его не взяли, – цитирует «Комсомольская правда» представителей призывного пункта.

В настоящий момент расследованием инцидента занимается военная прокуратура, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Юлия Димова

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