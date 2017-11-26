Чужие возможности для своих целей. Гороскоп РИА «Новый День» на декабрь 2017

В декабре Солнце в течение первых двух декад будет оставаться в знаке Стрельца, а 21 числа перейдёт к Козерогу. Меркурий весь месяц будет находиться у Стрельца, но с 3 по 23 декабря будет двигаться в обратном направлении (ретроспективное движение). Венера 1 декабря перейдёт к Стрельцу, а 25 декабря – к Козерогу. Марс с начала месяца гостит у Весов, а 9 декабря окажется у Скорпиона.

Солнце в Стрельце, пробуждает в людях любопытство и тягу к знаниям, а также к совершенствованию своих навыков, поддерживает запрос на справедливость и коллективные действия ради общих интересов. Переходя к Козерогу, оно укрепит людей физически и психически, добавит им упорства и собранности, настроит на то, чтобы больше ценить материальное в противовес духовному, сделает людей практичными.

Меркурий в Стрельце поддерживает свободолюбие, общительность, оптимизм, помогает устанавливать связи. В это время люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять любопытство, любознательность. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров. В ретроградной фазе движения Меркурия возрастает вероятность поломок техники, оборудования, ошибок, упущений в работе, срыва планов, недоразумений в общении и при ведении переговоров, потерь вещей из-за невнимательности. Часто обнаруживаются недоделки в прежней работе, а новое дело, начатое в этот период, впоследствии станет неустойчивым, ненадёжным, в нем выявится что-либо непредусмотренное, планы и расчёты окажутся неверными и требующими корректировки. В то же время Меркурий создаёт возможность вернуться к незавершённым делам и закончить их, исправить ошибки, устранить недочёты, исправить отношения – что было бы невозможно в другие периоды. В этом проявляется положительная сторона его влияния.

Венера в Козероге предпочитает практичность удовольствию, настраивает людей на деловое общение, серьёзна и ответственна. Она помогает людям выявлять в окружающем мире то, что для них полезно и ценно. Соглашения и договоры, заключённые в это время, отличаются проработанностью деталей и, в дальнейшем, точностью исполнения. Отношения, возникающие в этот период, характеризуются сдержанной романтичностью. Предпочтение оказывается людям, зарекомендовавшим себя в работе, имеющим очевидные признаки успеха.

Марс в Весах настраивает людей на коллективные действия, причём, каждый стремится использовать чужие возможности для достижения своих целей. При разумном подходе это даёт совместную деятельность, полезную для всех участников, в противном случае приводит к скандалам и может обернуться провалом всей работы. При переходе Марса к Скорпиону, у людей усиливается тревожность, в окружающем мире они стремятся обнаружить признаки приближения опасности, чтобы заранее приготовиться к противостоянию. Происходит мобилизация внутренних ресурсов, люди готовы действовать немедленно и в полную силу, не считаясь со временем и своими реальными возможностями. Это состояние может спровоцировать ненужную деятельность, поскольку в это время люди склонны к риску, авантюрам – либо ошибочно принимая ситуацию за угрожающую, либо чтобы реализовать свою готовность к экстремальным действиям. Поэтому, лучше чтобы у них на этот период была достаточная загруженность действительно полезными делами.

Овен

У Овнов-мужчин гороскоп на декабрь не очень удачный. Для основной работы благоприятным периодом будет только первая декада, точней, период до 12 числа. В это время на Овнов будет положительно влиять большое количество гармоничных аспектов ближних планет, которые помогут проявить их деловые качества, увеличат работоспособность и активность. Первая декада благоприятна для приложения умственных усилий и выполнения сложной интеллектуальной работы, а также для общения с коллегами, укрепления своего профессионального и социального статуса. При этом, в промежуток 6 – 8 декабря Овны окажутся под влиянием напряжённого аспекта Марса с Меркурием, из-за чего у них возникнут сложности в отношениях с окружающими. В это время не рекомендуется вести ответственные переговоры и обращаться к руководству по важным вопросам. С 12 декабря и до конца месяца в гороскопе преобладает действие напряжённых аспектов Урана с Сатурном, а также Юпитера. Этот период неблагоприятен для значительных изменений, обновления работы, движение в новом направлении. Возможны неприятные происшествия. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит первая половина декабря, до 16 числа. Особенное внимание рекомендуется уделить работе с местными партнёрами, которая, судя по прогнозу, будет наиболее успешной до 12 декабря. Взаимодействие с далёкими партнёрами в этот период – явно второстепенное направление. Финансовая деятельность в течение всего месяца, за исключением 27 – 28 декабря, будет удачной.

У Овнов-женщин на весь декабрь наилучший прогноз относится к взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Здесь только в промежуток 24 – 27 декабря напряжённый аспекты Солнца с Юпитером создаст трудности при попытке расширить сферу деловых интересов. В этот момент Овнам нужно будет сосредоточиться на решении текущих вопросов, отложив любую деятельность по развитию. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами неблагоприятный на весь месяц, за исключением 1 и 29 – 31 декабря. Весь декабрь Овны будут находиться под влияние напряжённых аспектов Плутона с Солнцем и Сатурна с Ураном и Луной, из-за чего в производственной, административной и хозяйственной деятельности будут возникать проблемы, мешающие продвинуться в делах, произвести обновление, навести порядок в работе. Возможно также влияние негативных внешних факторов. Лучше, если Овны будут иметь в запасе время и ресурсы для решения неожиданно возникающих проблем. Не рекомендуется в декабре работать с полной нагрузкой. Месяц не подходит для значительной активности и проявления инициативы, самостоятельности. Некие важные решения Овнам предстоит принять в середине месяца, в промежуток 14 – 23 декабря. В остальные периоды следует оставаться на втором плане.

В первой декаде декабря у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оценивается и взаимодействие с далёкими партнёрами, но в промежуток 9 – 10 декабря возможны небольшие затруднения. В основной работе трудности ожидаются 6 – 9 декабря (на остальные дни прогноз положительный). Прогноз по финансовой деятельности на всю декаду благоприятный.

У Овнов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнерами и финансовая деятельность. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами пригоден только один день – 1 декабря.

Во второй декаде у Овнов-мужчин прогноз по основной работе положительный только на 11 декабря – в остальной период ожидаются проблемы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет относительно успешным только до 16 числа. Для работы с далёкими партнёрами благоприятным будет промежуток 13 – 15 декабря, а остальные дни характеризуются негативно. Прогноз по финансам позитивный.

У Овнов-женщин сохраняется положительный прогноз по решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Середина месяца в этом направлении окажется наиболее продуктивной. Взаимодействие с местными партнёрами и основная работа прогнозируются как неудачные.

В третьей декаде у Овнов-мужчин наилучшим остаётся прогноз по решению финансовых вопросов, за исключением промежутка 27 – 28 декабря. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный только на последние дни месяца, 29 – 31 декабря.

У Овнов-женщин в финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 24 – 27 декабря, прогноз на остальные дни положительный. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами до 29 декабря отрицательный, а далее положительный.

Телец

Прогноз на декабрь для Тельцов-мужчин остаётся негативным. В течение всего месяца в гороскопе преобладает влияние напряжённых аспектов Плутона с Меркурием, Сатурна с Марсом и Юпитера с Солнцем, что указывает на невозможность в этот период расширения сферы деловых интересов, трудности в отношениях с партнёрами, проблемы с выполнением сложной интеллектуальной работы. Период непригоден для планирования, заключения долгосрочных договоров, возможно формирование неблагоприятных обстоятельств, воздействие негативных факторов. Гороскоп отрицательно характеризует выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовую деятельность. Одиночная и коллективная работа тоже оцениваются как неудачные. Соединение Плутона с Ураном и Нептуном в декабре указывает на важные изменения в жизни Тельцов, возможна смена круга общения, переосмысление своих жизненных планов, кардинальная смена деятельности. Вероятно некие события, силы будут подталкивать Тельцов к движению в новом направлении, значительным преобразованиям, возможно, смене местоположения, причём, существенные результаты, судя по гороскопу, достигнуты не будут. Не рекомендуется предпринимать какие-либо решительные шаги до тех пор, пока ситуация не прояснится в достаточной мере. Следует соблюдать осторожность и экономить ресурсы.

У Тельцов-женщин гороскоп на декабрь в основном негативный. Относительно успешной может быть только первая декада месяца – в основной работе и при решении финансовых вопросов, хотя и в этот период лучше ничем серьёзным не заниматься, поскольку успехи могут быть лишь кратковременными. В целом прогноз на месяц по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов негативный. Так же отрицательно характеризуется одиночная и коллективная деятельность. Судя по гороскопу, наличие гармоничных аспектов никак не скажется на профессиональной деятельности Тельцов. Напряжёнными будут аспекты ближних планет, Меркурия, Венеры, Марса, но сильней всего должно ощущаться воздействие Плутона в соединении с Ураном и Нептуном. Тельцы окажутся в ситуации размытости, неясности, неопределённости будущего, возможны некие внешние события, которые будут сбивать с толку, и Тельцы не будут знать, что с этим делать. В связи с этим, в декабре рекомендуется не принимать ответственные или окончательные решения – лучше подождать, пока положение стабилизируется. Возможно, под влиянием происходящих событий у Тельцов значительно изменятся планы на жизнь, не исключается смена места жительства, работы, круга знакомых, другие кардинальные перемены.

В первой декаде декабря у Тельцов-мужчин, по гороскопу возможны только разовые успехи при работе с далёкими деловыми партнёрами 1 – 2 декабря. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами, основной работе и решению финансовых вопросов отрицательный.

У Тельцов-женщин для выполнения основной работы подходят промежутки 1 – 2 и 4 – 6 декабря (на остальные дни прогноз негативный). То же самое относится к решению финансовых вопросов. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 1 декабря, а для работы с далёкими – промежуток 1 – 4 декабря.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин в финансовой деятельности ожидается некий успех в промежуток 15 – 16 декабря. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Тельцов-женщин вся деятельность – основная работы, сотрудничество с партнёрами и решение финансовых вопросов – характеризуется как неудачная. Возможен кратковременный успех в работе с финансами 11 числа.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин возможна разовая успешная сделка при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами 28 – 29 декабря. В целом по периоду прогноз по всей деятельности отрицательный. У Тельцов-женщин тоже на 28 – 29 декабря положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Остальная деятельность, как и у мужчин, оценивается негативно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин гороскоп на декабрь преимущественно неблагоприятный. Главную роль в течение месяца будут играть напряжённые аспекты ближних планет, особенно аспект Марса с Юпитером, который будет влиять на Близнецов в промежуток 13 – 23 декабря. В целом декабрь не подходит для серьёзной деятельности: прогнозы по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами большей частью негативные. Относительно успешной для работы с партнёрами будет только первая декада. Для решения финансовых вопросов подходит первая половина месяца, а во второй благоприятным будет только промежуток 26 – 28 декабря. На весь месяц гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности без собственной инициативы Близнецов. Личная активность может оказаться успешной в середине декабря, но значительных достижений в этом случае ожидать не следует. В целом, месяц не подходит для расширения сферы делового сотрудничества, заключения договоров, принятия важных решений. Также это неудачный период для проведения административных преобразований, реорганизации производства, значительных изменений в работе. Близнецам в этот период следует избегать риска, не поддаваться искушению быстро достигнуть успеха, более критично оценивать свои идеи, планы и возможности. Лучше все важные планы отложить до следующего года.

У Близнецов-женщин почти на весь декабрь (до 29 числа) гороскоп даёт негативный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Напряжённые аспекты Нептуна, Меркурия и Урана указывают на неготовность Близнецов к деятельности в этом направлении, а также на возникновение неких обстоятельств, препятствующих достижению успеха. Разлад в отношениях с коллегами и партнёрами, возможно, конфликт с руководством, искажённое восприятие действительности, возникновение неожиданных помех, отсутствие нужной информации, разрыв контактов негативно повлияют на самочувствие Близнецов. Период не подходит для серьёзной работы, лучше всю деятельность прекратить или свести к минимуму. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном положительный. Здесь только в третьей декаде, в промежуток 25 – 29 декабря, из-за напряжённого Юпитера, могут возникнуть проблемы, когда Близнецы неверно оценят перспективы некоего дела. В эти дни лучше никакого важного решения не принимать. Финансовая деятельность тоже оценивается преимущественно положительно, но в первой декаде и в последние дни декабря ситуация сложится неподходящей для работы. Рекомендуется все дела выполнить в промежутке 8 – 29 декабря. Декабрь не подходит для коллективной работы, а для проявления личной активности наиболее пригоден промежуток 9 – 23 декабря.

В первой декаде декабря у Близнецов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности, при этом 2 и 9 – 10 декабря лучше избегать принятия ответственных решений. Для сотрудничества с местными и далёкими партнёрами подходят только промежутки 1 – 2 и 5 – 7 декабря. В основной работе ожидаются трудности.

У Близнецов-женщин благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности ожидаются трудности, наилучший момент для работы – промежуток 8 – 10 декабря. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин положительно оценивается только финансовая деятельность в начале периода, 11 – 13 декабря. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Близнецов-женщин благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами по-прежнему характеризуются негативно и не рекомендуются.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин для решения финансовых вопросов подходит промежуток 26 – 28 декабря (на остальные дни прогноз негативный). Прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с деловыми партнёрами остаётся отрицательным.

У Близнецов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность (за исключением 30 – 31 декабря). Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами положительный, кроме промежутка 25 – 29 декабря. Благоприятным для основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами будет только конец месяца, 29 – 31 декабря.

Рак

В декабре гороскоп нацеливает Раков-мужчин на работу с далёкими деловыми партнёрами. Правда, в середине месяца, 12 – 14 и 17 – 19 декабря, ожидаются осложнения в отношениях с партнёрами, но затем эти трудности будут преодолены, и дальше работа будет идти успешно. Не следует в указанные моменты прибегать к хитрости и пытаться ускорить события. Прогноз по финансовой деятельности точно повторяет предыдущий, что говорит о наличии связи между ними. Соответственно, неправильные действия Раков могут привести и к финансовым потерям. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно негативный. В этом направлении возможны только разовые успехи, поэтому не рекомендуется начинать серьёзный долгосрочный проект. Желательно не проявлять инициативы и избегать ответственности, обращение к руководству или влиятельным лицам окажется неудачным. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже неблагоприятный. Только в первой декаде Раки смогут достичь кратковременных успехов, но не сумеют их развить. В этом направлении особенно тяжёлой окажется третья декада: из-за скопления напряжённых аспектов дальних планет Раки попадут в противостояние с внешними обстоятельствами, и любая их активность будет натыкаться на труднопреодолимые препятствия. Поэтому на третью декаду лучше ничего не планировать.

У Раков-женщин декабрь в профессиональном плане неудачный. Положительно оценивается финансовая деятельность Раков, при этом наилучших результатов они достигнут в первой декаде. Затем дела почти до самого конца будут идти с переменным успехом, но в конце ситуация исправится, и месяц завершится успешно. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами практически одинаково негативный. В течение всего месяца только 10 – 11 декабря возникнут условия для успешного выполнения работы. В течение всего декабря на них будет негативно влиять напряжённый аспект Плутона с Солнцем. Это указывает на возникновение неких объективных препятствий для работы, и попытки Раков их преодолеть окажутся неудачными. Соответственно, Ракам рекомендуется снизить деловую активность до минимума, все важные вопросы и дела перенести на следующий год. Не следует рисковать или проявлять упорство – в этом случае скорей всего ситуация ещё и ухудшится. Неподходящее время для командировок, деловых визитов, обсуждения перспектив с партнёрами, коллегами, руководством, неудачный период для работы с официальными органами и юридическими организациями. Ракам не следует проявлять инициативу, лидерские качества, принимать на себя ответственность. В случае разумной тактики гороскоп оставляет возможность для укрепления профессионального положения и продвижения в карьере.

В первой декаде декабря у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Прогноз по основной работе негативный. Сотрудничество с местными партнёрами характеризуется в основном отрицательно.

У Раков-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только 10 декабря.

Во второй декаде у Раков-мужчин прогноз по решению финансовых вопросов положительный, за исключением 18 – 19 декабря. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются в промежутки 12 – 14 и 17 – 19 декабря. Прогноз по основной работе отрицательный.

У Раков-женщин прогноз по финансам неустойчивый, скорей неблагоприятный. Основная работа и сотрудничество с партнёрами оцениваются как неудачные.

В третьей декаде для Раков-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В работе с финансами в середине декады ожидаются некоторые затруднения, но в целом прогноз положительный. Основная деятельность и сотрудничество с местными партнёрами оцениваются отрицательно.

У Раков-женщин благоприятен в целом прогноз по финансам – хотя в середине декады возможны некоторые осложнения. Основная деятельность и сотрудничество с деловыми партнёрами характеризуются как неудачные.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на декабрь в профессиональном плане в основном неблагоприятный. В астрологическом фоне будет преобладать влияние напряжённых аспектов. По всем направлениям деятельности работа будет идти с трудностями. Особенно сложным, по гороскопу, будет период с 12 по 28 декабря – но и в первой декаде регулярно будут возникать помехи. На весь месяц гороскоп негативно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность Львов, поэтому им не следует предпринимать значительных усилий для достижения результата. Напряжённый аспект Марса с Нептуном указывает, что Львы будут склонны к риску, непродуманным решениям, при этом они будут опираться на недостаточную или недостоверную информацию, а также, вероятно, заниматься самообманом. Сатурн будет противостоять попыткам Львов продвинуться в делах, расширить сферу деловых интересов и как-то обойти стоящие на пути препятствия. Период не подходит для обсуждения проблем с руководством, поиска поддержки влиятельных лиц, а также официальных органов и юридических организаций. Львам следует учитывать возможность вмешательства неблагоприятных событий и не тратить на свою деятельность всё своё время и ресурсы. Лучше потратить их на укрепление отношений с коллегами и окружающими. Возможно установление дружеских связей, которые впоследствии проявят себя в работе (этому будет способствовать гармоничный аспект Юпитера с Ураном).

У Львов-женщин гороскоп можно считать благоприятным, хотя в финансовой сфере ожидается довольно длительный период с трудностями (12 – 28 декабря). Как раз в это время на Львов будет воздействовать скопление напряжённых аспектов ближних планет, в первую очередь, Венеры, а также Юпитера с Сатурном, который сильно ограничит возможности Львов для расширения деятельности, начала новых проектов и, вообще, значительных изменений. Неудачные действия, начатые в этот период, потом будут проявлять себя долгое время. Период не подходит для получения прибыли, какой-либо выгоды со стороны, а также для поиска финансовой поддержки. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково благоприятный. Здесь только промежуток 26 – 28 декабря не подходит для ведения переговоров, заключения договоров, соглашений, а также для проведения административных, организационных преобразований. Напряжённые аспекты Меркурия, Венеры и Луны в этот момент вызовут ненужное напряжение в отношениях и приведут к конфликту и неудаче. В остальное время преобладающим будет гармоничное влияние Солнца, Марса и дальних планет, что создаст отличные условия для проявления личных деловых качеств, лидерства и инициативы в делах. Практически весь месяц Солнце и Плутон будут формировать вокруг Львов благоприятную для их деятельности среду, и открывать возможности для улучшения положения и продвижения в делах.

В первой декаде декабря у Львов-мужчин прогноз по всей деятельности неустойчивый. В основной работе, при решении финансовых вопросов и сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами Львы будут сталкиваться с трудностями, а успехи будут разовыми и не сильно впечатляющими.

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с деловыми партнёрами полностью благоприятный. При решении финансовых вопросов небольшие затруднения возможны в промежуток 2 – 4 декабря (выходные и понедельник).

Во второй декаде у Львов-мужчин для основной работы и сотрудничества с деловыми партнёрами прогноз преимущественно отрицательный, но успешная работа возможна 14 – 15 и 19 – 20 декабря. Финансовая деятельность характеризуется полностью негативно, и не рекомендуется.

У Львов-женщин во второй декаде прогноз по финансам тоже отрицательный, а прогноз по основной работе и сотрудничеству с партнёрами остаётся полностью благоприятным.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с партнёрами до 28 декабря отрицательный, а на последние три дня – положительный. Результат для финансовой деятельности прогнозируется такой же.

У Львов-женщин в промежуток 26 – 28 декабря ожидаются сложности в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность до 28 декабря будет идти с переменным успехом, а на последние дни месяца оценивается как полностью успешная.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на декабрь разнородный. Полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит период до 25 декабря, а затем до конца месяца прогноз отрицательный. Выполнение основной работы положительно оценивается в первой декаде, до 12 декабря, а далее, за исключением 15 и 20 декабря, прогноз негативный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, будет относительно успешным в первую декаду, 11 и 20 декабря и в конце месяца, 28 – 31 декабря. На остальные дни прогноз отрицательный. В течение первых двух декад Девы будут подвержены негативному влиянию внешних событий или посторонних лиц, которое будет проявляться в работе до конца месяца. Вероятно, в этот период Девы будут эмоционально неустойчивы, поэтому рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, и, кроме того, не рисковать. Причина может быть не связана с работой, но будет оказывать заметное воздействие на психику. В таком состоянии не следует принимать ответственных решений, лучше перенести на более благоприятное время. Гороскоп указывает, что в декабре для Дев предпочтительна коллективная деятельность, хотя в первой декаде сложатся условия и для успешной одиночной работы (это время лучше потратить на укрепление своих профессиональных позиций).

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – здесь только конец месяца, 28 – 31 декабря, неблагоприятен для поведения операций. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит первая и, особенно, вторая, декады. В третьей декаде, в промежутки 21 – 24 и 26 – 27 декабря ожидаются затруднения. Не рекомендуется планировать на эти дни что-либо важное, а также обсуждать профессиональные вопросы с коллегами, партнёрами, руководством. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно негативный. Положительно оцениваются только 1 – 2, 26 и 29 – 31 декабря. В этот период на Дев будут влиять напряжённые аспекты Солнца, Венеры и Марса с Сатурном. Это неудачный период для продвижения в делах, административных, организационных преобразований, совместных решений с коллегами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным в первую декаду (за исключением 2 – 4 декабря) и в конце месяца, 29 – 31 декабря. Прогноз на остальные дни указывает на нежелательность обсуждения и заключения договоров. Напряжённый аспект Меркурия будет создавать трудности в общении, ухудшит интеллектуальные способности Дев, создаст проблемы со связью и контактами. Нежелательно в это время заниматься работой с документами, подписывать важные бумаги, а также обращаться в официальные органы и юридические организации.

В первой декаде декабря у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. По гороскопу, этот период лучший в декабре. Прогноз по основной деятельности в целом тоже благоприятный. Прогноз по взаимодействия с местными деловыми партнёрами, кроме 1 – 2 декабря, негативный.

У Дев-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность периода. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. В основной работе, кроме 1 – 2 декабря, ожидаются затруднения. При взаимодействии с местными партнёрами сложности возникнут 2 – 4 декабря.

Во второй декаде у Дев-мужчин сохраняется наилучший прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе негативный, за исключением 11, 15 и 20 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами отрицательный, кроме 11 и 20 декабря.

У Дев-женщин тоже положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа оценивается полностью отрицательно. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только 11 декабря.

В третьей декаде у Дев-мужчин прогноз по финансам до 25 декабря положительный, а затем до конца месяца отрицательный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему оценивается как успешное. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами становится благоприятным только с 28 декабря.

У Дев-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими партнёрами тоже до 28 декабря отрицательный, а далее благоприятный. Финансовая деятельность, наоборот, до 28 числа характеризуется как успешная, а затем как неудачная.

Весы

Гороскоп на декабрь у Весов-мужчин в профессиональном плане скорей неблагоприятный. В основной работе некоторые успехи возможны в начале и конце первой декады, а затем до конца месяца прогноз негативный. От Весов в первой декаде потребуется приложить больше умственных усилий, чем обычно. Возможна помощь, поддержка со стороны руководства. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный только для промежутков 1 – 2, 10 – 13, 19 – 20 и 30 – 31 декабря. В целом, месяц для этой работы непригоден. Финансовая деятельность окажется успешной в первой декаде, точней, 1 – 13 декабря, а также в конце месяца, 29 – 31 декабря. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только третья декада, 21 – 31 декабря. Этот же промежуток благоприятен для одиночной деятельности, а, кроме того – положительно оценивается период с 6 по 13 декабря. Для коллективной работы пригодна середина месяца, 9 – 26 декабря. В течение месяца у Весов возможны благоприятные изменения, напрямую не связанные с работой. Это может проявиться в виде участия в неких неформальных временных объединениях, возникновения новых интересов, получения важной информации. В третьей декаде подобные события могут произойти во время дальней поездки или при знакомстве с новыми людьми. В профессиональном плане период больше подходит для текущей деятельности, чем для начала новых проектов.

У Весов-женщин декабрь, по гороскопу, будет связан преимущественно с сотрудничеством с далёкими деловыми партнёрами. При этом вся работа должна быть завершена до 25 декабря, так как, начиная с этой даты, прогноз становится негативным. Вообще, конец года, из-за скопления напряжённых аспектов, не подходит для всей профессиональной деятельности, соответственно, на этот промежуток лучше ничего не планировать. Для выполнения основной работы не подходит первая декада и промежуток 27 – 29 декабря. В середине месяца, в промежуток 16 – 22 декабря, возникнут благоприятные условия для организационных, административных изменений, повышения эффективности работы. Начинать долгосрочный проект не рекомендуется. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами в декабре будет в основном неудачным. Напряжённый аспект Плутона с Марсом будет создавать помехи в виде крупных внешних событий или неблагоприятного стечения обстоятельств. Период не подходит для серьёзной работы, а также для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по финансовой деятельности на весь период негативный. В целом, в декабре, при достаточной высокой физической, интеллектуальной и творческой активности Весов, они всё же не смогут достичь значительных результатов из-за негативного влияния Урана с Солнцем. Период не подходит для риска и устойчивого продвижения в делах.

В первой декаде декабря у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе в период 3 – 8 декабря ожидаются затруднения. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, при этом 4 – 6 декабря возможны некоторые осложнения в отношениях. Для взаимодействия с местными партнёрами подходят только промежутки 1 – 2 и 6 – 7 декабря. Прогноз по финансовой деятельности и основной работе неблагоприятный.

Во второй декаде у Весов-мужчин для решения финансовых вопросов и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 13 декабря. Основная работа и взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуются отрицательно, и не рекомендуются.

У Весов-женщин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе в промежуток 12 – 15 декабря ожидаются затруднения, а на остальные дни прогноз благоприятный. То же самое относится к взаимодействию с местными партнёрами. Прогноз по финансам отрицательный.

В третьей декаде у Весов-мужчин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами будет неудачным. Финансовая деятельность оценивается как успешная только в конце месяца, 29 – 31 декабря. Прогноз по выполнению основной работы негативный.

У Весов-женщин в основной работе сложности возникнут в промежуток 27 – 29 декабря. Для сотрудничества с далёкими партнёрами подходит только начало декады, 21 – 24 декабря. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и решению финансовых вопросов преимущественно отрицательный.

Скорпион

В декабре у Скорпионов-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В течение всего месяца Плутон с Солнцем и Сатурн с Меркурием будут поддерживать благоприятные условия для успешной работы с ними. Это хорошее время для обновления деятельности, движения в новом направлении или заключения нового договора. Период подходит для решения интеллектуальных задач, выполнения сложной работы, подготовки документации, а также для исследований, экспериментов. Работа с финансами характеризуется положительно для первой половины месяца и отрицательно для второй, с 17 декабря. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами небольшие успехи возможны в первой декаде и конце месяца, 29 – 31 декабря, а на остальное время прогноз отрицательный. Скорпионы столкнутся с непониманием со стороны коллег или партнёров, их идеи и предложения не будут восприняты, кроме того, возможна потеря эффективности из-за перегруженности делами или информацией. Может оказаться и так, что планирование, подготовка будущей деятельности создаст помехи выполнению текущей работы. Период не подходит для организационных изменений. Рекомендуется серьёзную деятельность отложить на следующий год. Значительная активность и инициатива возможны только при работе с далёкими партнёрами. Скорпионы могут достичь некоторых успехов в дальней поездке, командировке, при этом от них потребуется соблюдать формальности.

У Скорпионов-женщин в первой декаде возникнут особенно благоприятные условия для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Меркурий, при поддержке Юпитера и Нептуна, усилит интеллектуальные способности Скорпионов и поможет увеличить эффективность совместной работы. Хороший период для обсуждения профессиональных вопросов, заключения договора, реорганизации и усовершенствования производства. Но затем, с 12 числа и почти до конца месяца (до 30 декабря), под влиянием Венеры, обстоятельства будут препятствовать достижению успеха. По этой причине в декабре не следует приниматься за длительную работу, а также надеяться на собственные возможности или партнёрские отношения. Внешние события могут перечеркнуть все планы Скорпионов. Гороскоп указывает, что, начиная со второй декады, Скорпионам лучше переключиться на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, возможно, уехать в командировку (первая декада для этого направления характеризуется негативно). Правда, значительных успехов они в декабре не достигнут, но сохранят или улучшат отношения с партнёрами, а также, возможно, расширят деловое сотрудничество (но это в случае далёкой командировки). Кроме первой декады, благоприятной для личной активности, гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной и одиночной работе Скорпионов. Поэтому им следует избегать ответственности, лидерства, риска.

В первой декаде декабря у Скорпионов-мужчин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе ожидаются трудности в промежутки 3 – 4 и 7 – 9 декабря. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами, кроме 1 – 2 декабря, негативный. У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже характеризуется как успешная. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит промежуток 14 – 17 декабря. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами отрицательный. У Скорпионов-женщин положительно характеризуются финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин сохраняется положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и сотрудничество с местными партнёрами до 29 числа оцениваются негативно, а в оставшиеся дни – положительно. Финансовая деятельность будет неудачной. У Скорпионов-женщин в работе с далёкими партнёрами и при решении финансовых вопросов будут возникать некоторые (небольшие) помехи. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа до 30 декабря оценивается как неудачная, а в остальные дни – как успешная.

Стрелец

В декабре у Стрельцов-мужчин гороскоп в профессиональном плане только частично благоприятный. Лучше всего оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При этом 5 – 6 числа Стрельцы могут совершить необдуманный поступок в финансовой сфере, либо возникнет конфликт с коллегами из-за денег, а в промежуток 15 – 18 декабря возможен конфликт с руководством или партнёрами из-за путаницы в делах (также это неподходящий момент для поиска помощи, поддержки). Прогноз по основной работе до 13 декабря положительный, хотя в выходные 2 – 3 декабря нежелательно заниматься делами, особенно, административными вопросами, и, кроме того, в понедельник, 4 декабря, не следует производить каких-либо изменений в работе. Весь остальной период до конца месяца характеризуется негативно, поэтому всю основную деятельность лучше свести к минимуму, а все важные вопросы перенести на следующий год. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами почти полностью отрицательный – некоторых успехов Стрельцы могут достичь только в первой декаде, в промежуток 1 – 7 декабря. На первую декаду гороскоп даёт относительно положительный прогноз по самостоятельной деятельности, а затем до конца месяца рекомендуется действовать только коллективно, не проявляя инициативы.

У Стрельцов-женщин относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При этом трудности ожидаются в промежуток 6 – 8 декабря и, кроме того, конец месяца, 29 – 31 декабря, тоже для работы непригоден. Наилучшей по результатам будет середина месяца, промежуток 9 – 27 декабря. Финансовая деятельность оценивается похожим образом, но не рекомендуется выполнять важные финансовые операции в первой декаде. Всю ответственную работу тоже лучше перенести на промежуток 9 – 27 декабря. Прогноз по выполнению основной работы на весь декабрь негативный. В этом месяце не следует осуществлять какие-либо изменения, так как напряжённый аспект Урана с Сатурном указывает на значительные сложности, которые возникнут в связи с этим. Вероятны неприятные события, происшествия, а также возможно, некие внешние факторы просто не позволят довести работу до конца. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже преимущественно негативный. Небольшие успехи в этом месяце, по гороскопу, возможны только 1 – 2, 7, а также 29 – 31 декабря. На весь месяц гороскоп отрицательно оценивает коллективную деятельность Стрельцов и положительно – одиночную, самостоятельную работу. Стрельцам в этом периоде лучше полагаться на свои способности и интуицию.

В первой декаде декабря у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (положительный на всю декаду). В работе с финансами сложности ожидаются 5 – 6 декабря. Для выполнения основной работы не подходит 2 – 4 декабря, а для взаимодействия с местными партнёрами промежутки 2, 5 и 8 – 10 декабря.

У Стрельцов-женщин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 6 – 8 декабря. Финансовая деятельность характеризуется преимущественно отрицательно, и не рекомендуется. Прогноз по основной работе негативный. Для взаимодействия с местными партнёрами подходят 1 – 2 и 7 декабря.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин положительно оценивается финансовая деятельность. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 15 – 18 декабря. Основная работа характеризуется как неудачная. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами тоже негативный.

У Стрельцов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами полностью отрицательный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин сохраняется благоприятный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами по-прежнему характеризуются как неудачные.

У Стрельцов-женщин прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими партнёрами до 29 декабря положительный, а на оставшиеся дни негативный. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами, наоборот, до 29 числа отрицательный, а затем положительный.

Козерог

Гороскоп на декабрь для Козерогов-мужчин, если формально, преимущественно неблагоприятный. В прогнозе по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами середина месяца, а точней, промежуток с 12 по 28 декабря, характеризуется как неудачная. В это время напряжённые аспекты Марса с Венерой и Урана с Луной будут препятствовать эффективной работе, создавая трудности в отношениях с партнёрами и организационной работе. На деятельность Козерогов будут негативно влиять посторонние события, а также беспорядок в делах. По этой причине все важные дела рекомендуется завершить в первой декаде, до наступления неблагоприятного периода. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов противоположный: с 10 по 23 декабря период оценивается как успешный, а промежутки до и после него – как неудачные. Таким образом, Козероги имеют пространство для манёвра и могут поменять сферу деятельности в процессе работы, сохранив этим свою эффективность. На этот же промежуток гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, предоставляя Козерогам инициативу. В остальное время им лучше работать в коллективе. В целом, месяц не подходит для начала новой, особенно, долгосрочной деятельности, но для выполнения текущей работы, при соответствующей инициативе, он может оказаться успешным.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически полностью неблагоприятен. Напряжённый аспект Урана с Солнцем создаст обстоятельства, в которых будут происходить нежелательные для Козерогов изменения, но которые, однако, нельзя однозначно определить как негативные. Эти обстоятельства будут вынуждать Козерогов начать важные преобразования, которые впоследствии проявятся с положительной стороны. Также эти обстоятельства можно охарактеризовать как препятствие, не допускающее движения Козерогов в ненужную сторону. Гороскоп даёт более благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: здесь только в промежутки 4 – 6 и 25 – 27 декабря аспекты Марса с Сатурном и Юпитером помешают расширить сферу деловых интересов. В первом случае Козерогам не следует пытаться ускорить события и беречься от споров и конфликтов с коллегами, партнёрами, руководством. А в конце месяца желательно проявить умеренность в желаниях, не стремиться достичь максимального результата, не поддаваться соблазну быстрого достижения цели. Вообще, на этот месяц гороскоп не рекомендует одиночную, самостоятельную работу. Желательно действовать в коллективе и следовать за ходом событий. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном предоставит возможность для успешного решения некоторых задач, и при этом Козероги должны будут прислушаться к своей интуиции.

В первой декаде декабря у Козерогов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются в основном отрицательно.

У Козерогов-женщин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 4 – 6 декабря (на остальные дни прогноз благоприятный). Для решения финансовых вопросов подходит только 9 – 10 декабря. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и основная работа, за исключением 1 – 2 декабря, оценивается как неудачная.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по работе с местными партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с финансами трудности ожидаются 11 – 13 декабря (на остальные дни прогноз положительный). Основная деятельность и взаимодействие с местными партнёрами характеризуются как неудачные, и не рекомендуются.

В третью декаду у Козерогов-мужчин для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только начало периода, 21 – 23 декабря. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами до 28 декабря отрицательный, а далее положительный.

У Козерогов-женщин в промежуток 25 – 27 декабря возникнут затруднения в работе с финансами и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами полностью негативный.

Водолей

В декабре у Водолеев-мужчин гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. На Водолеев большую часть периода будет воздействовать Сатурн, который создаст внешние препятствия для продвижения в работе, а также любых изменений. Период в целом непригоден для обновления производства, смены направления деятельности, начала нового проекта. При этом для основной работы первая половина месяца будет в основном удачной. Здесь только 2 – 4 (выходные и понедельник) не рекомендуется пытаться реализовать свои идеи, планы, а также следует избегать конфликта: не вступать в споры, не обсуждать с коллегами профессиональные вопросы. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами походят только промежутки 1 – 2, 8 – 11, 28 – 31 декабря. Соответственно, возможны только разовые успешные сделки, операции. Работа с далёкими партнёрами может быть успешной только в промежуток 6 – 15 декабря. На этот период гороскоп даёт положительный прогноз по командировке, дальней поездке. Водолеям пригодятся их творческие способности, а также, возможно, понадобится интуиция. Прогноз по финансовой деятельности почти полностью отрицательный. Удачными, по гороскопу, будут только 1, 24 – 25 и 30 – 31 декабря. За исключением промежутка 6 – 15 декабря, период не подходит для самостоятельной, одиночной работы. Прогноз по коллективной деятельности тоже отрицательный. Рекомендуется избегать лишней ответственности.

У Водолеев-женщин на первые две декады гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В третью декаду эта деятельность окажется полностью неудачной. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный, за исключением промежутков 1 – 2 и 28 – 31 декабря. Из-за напряжённых аспектов Сатурна с Юпитером и Марса с Меркурием Водолеям не следует стремиться к расширению сферы деловых интересов, установлению новых контактов, заключению договоров, соглашений. Также этот период не подходит для обновления производства и смены направления деятельности. Рекомендуется заниматься укреплением своих профессиональных позиций, устранением недоделок и недостатков в работе, совершенствованием производственного процесса и т.п. В середине месяца, с 8 по 20 декабря, под влиянием аспекта Юпитера с Нептуном, Водолеи могут достичь в этом значительных успехов, если привлекут свои творческие способности и интуицию. Гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность Водолеев в декабре, а для самостоятельной работы подходят только первая и вторая декада (на третью декаду прогноз резко негативный).

В первой декаде декабря у Водолеев-мужчин в промежуток 2 – 4 декабря возникнут трудности в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 6 декабря отрицательный, а затем положительный. Прогноз по работе с финансами, кроме 1 декабря, негативный.

У Водолеев-женщин положительно оценивается финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами, за исключением 1 – 2 и 7 декабря, отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами до 16 декабря благоприятный, а затем негативный. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными партнёрами характеризуются отрицательно.

У Водолеев-женщин сохраняется положительный прогноз для работы с финансами и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами по-прежнему негативный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Взаимодействие с местными партнёрами до 29 числа характеризуется как неудачное, а далее как успешное. Для решения финансовых вопросов подходят только 24 – 25 и 30 – 31 декабря.

У Водолеев-женщин негативно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный только на последние дни месяца, 29 – 31 декабря.

Рыбы

В декабре у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане в основном неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. За исключением промежутка 28 – 30 декабря, он полностью благоприятен. В указанные дни ожидается несогласованность действий с партнёрами и, кроме того, конец месяца не подходит для начала нового проекта и значительных изменений в работе (но скорей всего речь идёт о несущественных разногласиях, которые будут быстро улажены). Благоприятное время для командировки, дальней поездки, особенно, в первой половине месяца. Для работы с финансами подходит только первая декада, точней, период 1 – 12 декабря. На остальные дни прогноз негативный. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно отрицательный. Некоторые успехи возможны только в первой декаде, в промежутки 1 – 2 и 6 – 10 декабря. В первой половине месяца, до 17 декабря, гороскоп даёт преимущественно положительный прогноз по одиночной и коллективной деятельности Рыб (за исключением 7 – 8 декабря, когда следует воздержаться от инициативы и не поддерживать инициативу коллег). Вторая половина декабря в этом плане полностью негативная, как для одиночной, так и для коллективной деятельности. Рекомендуется свести свою активность к минимуму.

У Рыб-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Особенно благоприятным для этой работы будет период 16 – 27 декабря. В это время Рыбам следует использовать свои творческие способности, воображение и интуицию – в этом им существенно поможет Нептун. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами практически на весь месяц неблагоприятный. Венера, Марс и Сатурн в течение всего декабря будут создавать проблемы в общении с коллегами и партнёрами, провоцировать конфликты с руководством, возводить неожиданные препятствия в работе, нарушать планы Рыб. Возможно также влияние внешних обстоятельств, не связанных с работой, но негативно влияющих на неё. Период не подходит для заключения нового договора, соглашения, серьёзных преобразований в работе, смены направления деятельности. Также не рекомендуется обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. На весь декабрь гороскоп даёт положительный прогноз, как по одиночной, самостоятельной, так и по коллективной деятельности, а кроме того – по карьерному росту. Гармоничные аспект Юпитера с Ураном и Нептуном указывают на широкие возможности для успешного манёвра в соответствующем направлении.

В первой декаде декабря у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. По прогнозу, это декада лучшая в месяце. В основной работе трудности ожидаются 3 – 5 декабря (на остальные дни прогноз благоприятный). Взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается как успешное, за исключением 8 декабря.

У Рыб-женщин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами, за исключением промежутка 1 – 2 декабря, отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности период не подходит – не считая промежутка 11 – 12 декабря. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин сохраняется благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся негативным.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз только по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (за исключением 28 – 30 декабря). Основная работа, финансовая деятельность и взаимодействие с местными партнёрами оцениваются как неудачные.

У Рыб-женщин по-прежнему положительный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими партнёрам, а прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами всё так же отрицательный.

Москва, Денис Вербицкий

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